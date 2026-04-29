Los beneficios de TotalEnergies se disparan y reavivan el debate sobre la fiscalidad

En medio de la guerra en Oriente Medio, TotalEnergies publicó este miércoles 29 de abril un aumento muy acusado de sus beneficios en el primer trimestre, impulsado por el aumento de los precios de los hidrocarburos que pesa sobre el bolsillo de los consumidores, reviviendo el debate sobre la fiscalidad de los beneficios del petróleo exigido por la izquierda y algunos países europeos. Desencadenada el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, la guerra en Oriente Medio surgió como respuesta al bloqueo por parte de Teherán del Estrecho de Ormuz, corredor estratégico por donde suele transitar alrededor del 20% del petróleo y el gas mundial, lo que provocó una caída repentina de los suministros y un aumento de los precios, también en un contexto de alta volatilidad.

El beneficio trimestral del gigante del petróleo y el gas saltó a 5.800 millones de dólares (4.960 millones de euros), un aumento interanual del 51%, lo que ilustra su “capacidad de capturar aumentos de precios”declaró su director general, Patrick Pouyanné, en un comunicado de prensa. El grupo francés, cuarta petrolera occidental en términos de facturación, está aún mejor que a principios de 2022 tras el estallido de la guerra en Ucrania.

Sobre la base de estos resultados, el grupo ha decidido recompensar a sus accionistas con un dividendo superior al 5,9%, hasta 0,90 euros por acción frente a los 0,85 euros hasta ahora. Este es el “El mayor crecimiento de dividendos entre las grandes petroleras”se felicitó.

A pesar de la guerra en Oriente Medio que cerró parte de sus instalaciones en el Golfo, el grupo logró estabilizar su producción de hidrocarburos gracias a la puesta en marcha y puesta en marcha de nuevos proyectos en Brasil y Libia. De modo que “El aumento del precio del petróleo observado desde el inicio de la crisis compensa con creces la pérdida de producción en Oriente Medio”indicó Patrick Pouyanné, dirigiéndose a los analistas. Las unidades de refino del grupo también han estado funcionando a pleno rendimiento, a más del 90% de su capacidad, “captando así los márgenes excepcionales en marzo”cuando los precios de los productos refinados se disparaban, destacó el grupo.

A principios de abril, el Financial Times reveló que TotalEnergies había generado más de mil millones de dólares en beneficios comprando casi todos los cargamentos de petróleo exportables en Oriente Medio, sin pasar por el Estrecho de Ormuz. Esta extraordinaria operación no fue desmentida por la empresa, que se limitó a decir que debía “asegure sus suministros”. Ahora puede contar con la reactivación parcial de la refinería de Satorp en Arabia Saudita, cerrada tras las huelgas de principios de mes.

El martes, la compañía británica BP también presentó un fuerte aumento de su beneficio neto trimestral, hasta 3,8 mil millones de dólares, impulsado por las ganancias de su actividad comercial de petróleo.

Los comentarios de Patrick Pouyanné provocaron airadas reacciones de la izquierda y de asociaciones ecologistas. “Total está aprovechando la guerra para hacer explotar sus beneficios”denunció Insoumise y la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Clémence Guette, mientras que Greenpeace Francia mencionó un “lógica cínica” mientras “Los hogares pagan precios elevados en el surtidor”.

“Todo para los accionistas”también fustigó a François Ruffin (¡Levántate!). Los socialistas han anunciado su intención de presentar el miércoles un proyecto de ley para gravar “Las súper ganancias de los especuladores de la crisis”.

El aumento de los precios de los hidrocarburos ha relanzado el debate en Europa sobre la fiscalidad de los superbeneficios del petróleo, una idea ante la que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, afirmó a principios de abril que no tenía “objeción de principio”. Seguidamente se refirió a la iniciativa de cinco países europeos –España, Austria, Alemania, Italia y Portugal– que piden gravar los beneficios excepcionales de las empresas energéticas, como en 2022 tras la invasión de Ucrania.

“No nos prohibimos nada”afirmó el miércoles la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, al tiempo que pidió no “caer en “ataque total””.