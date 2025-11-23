El plan de Trump para Ucrania: estadounidenses y ucranianos discuten en Ginebra y saludan los “buenos avances”

Publicado el 23 de noviembre de 2025 a las 19:54 horas. Lectura: 3 min.







La sombra de Donald Trump, como siempre, se cernía sobre las discusiones. Este domingo 23 de noviembre, el presidente estadounidense acusó a los dirigentes ucranianos de no presentarse “sin gratitud” hacia Estados Unidos, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió en Ginebra con una delegación de Kiev con la esperanza de avanzar en el plan del presidente estadounidense para la paz en Ucrania.





“Los funcionarios ucranianos no expresaron ninguna gratitud por nuestros esfuerzos”escribió el presidente estadounidense en Truth Social, afirmando haber “heredado de una guerra que nunca debería haber ocurrido”.









Hasta el momento no se ha filtrado nada sobre el contenido de las conversaciones en Suiza sobre este plan de 28 puntos, que pretende poner fin al conflicto provocado por casi cuatro años de invasión rusa. Pero Marco Rubio y el negociador de Kyiv, Andriy Yermak, acogieron con satisfacción la “buen progreso” en las conversaciones. “Creo que probablemente tuvimos la reunión más productiva y significativa hasta ahora en todo este proceso”dijo Rubio a los periodistas, al tiempo que enfatizó que las delegaciones continuarían sus discusiones por la noche.





La versión inicial del texto suscitó la oposición de Kiev y sus aliados europeos, que acudieron el domingo a Ginebra para evitar una paz en forma de capitulación. Saludado por el presidente ruso Vladimir Putin, incluía varias demandas clave de Moscú: que Ucrania ceda territorios, acepte reducir el tamaño de su ejército y renuncie a unirse a la OTAN. Al tiempo que ofrece garantías de seguridad occidentales a Kyiv para evitar nuevos ataques rusos. El texto también significó el fin del aislamiento de Rusia del mundo occidental con su reintegración al G8 y el levantamiento gradual de las sanciones.





“Prioridades clave”









Más tarde esa noche, en respuesta a las críticas del presidente de Estados Unidos, dijo que estaba ” personalmente “ Agradecido a Donald Trump. “Ucrania está agradecida a Estados Unidos, a todos los corazones estadounidenses y personalmente al presidente Trump por la asistencia que, empezando por el Javelin (Misiles antitanque de fabricación estadounidense, nota del editor), salvó vidas ucranianas »escribió en X.









Donald Trump había dado a su homólogo ucraniano hasta el 27 de noviembre para responder, pero indicó el sábado que su plan no constituía su “última oferta” para resolver el conflicto. este texto “presenta un marco sólido para las negociaciones. Se basa en elementos aportados por la parte rusa pero también en contribuciones de Ucrania”completó Marco Rubio en X.









Negociaciones





Pero el canciller alemán Friedrich Merz dijo que “escéptico” sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo sobre el plan antes del 27 de noviembre. “La tarea ahora es hacer del plan (…) un documento viable”declaró Friedrich Merz durante la cumbre del G20 en Johannesburgo. Indicó que había presentado una propuesta, actualmente en discusión en Ginebra, que permitiría “dar al menos un primer paso el jueves”.





Los europeos intentan por todos los medios no quedar fuera de las negociaciones en torno al plan. “Ucrania debe tener la libertad y el derecho soberano de elegir su propio destino. Ella eligió un destino europeo”dijo el domingo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, destacando que el papel “central” de la Unión Europea debe ser “plenamente reconocido” en cualquier plan de paz para Ucrania.













Reunidos en la cumbre del G20 en Johannesburgo, 11 países, principalmente europeos, dijeron en un comunicado el sábado que el plan estadounidense “requerirá trabajo adicional”por temor a abandonar Ucrania “vulnerable a futuros ataques”.





Está prevista una reunión de líderes de la UE sobre Ucrania para el lunes, al margen de una cumbre con líderes africanos en Angola. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció una reunión por videoconferencia el martes de los países que apoyan a Ucrania. Según él, sin “Elementos de disuasión, los rusos volverán”.