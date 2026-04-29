La geopolítica es una preocupación subestimada del electorado para 2027

Los trastornos geopolíticos preocupan a los franceses más de lo que uno podría pensar. Una gran parte de la población, incluidos los jóvenes, siente pasión por estos temas, como lo demuestra el éxito de los podcasts, streams y libros especializados, el entusiasmo por los cursos especializados en la escuela secundaria y el interés en la educación superior que ofrece este tipo de cursos. Las conferencias sobre el estado del mundo, en París y en las regiones, también atraen a un gran público. Se trata de fuertes indicadores de un entusiasmo que no ha hecho más que aumentar en los últimos meses y que es esencial tener en cuenta en la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas de 2027 que comenzará próximamente.

Las guerras y los conflictos están viendo ampliarse su definición, alcance y modalidades: no sólo, en su mayor parte, ya no tienen fin, sino que van mucho más allá del uso exclusivo de armas pesadas. Los desórdenes de la información, los intentos de desestabilizar las sociedades y las economías, el cuestionamiento de los derechos y libertades humanos y de la soberanía territorial alimentan legítimamente la ansiedad colectiva. Las crisis, o las que se viven como tales (energética, comercial, ambiental, financiera, migratoria y, por supuesto, democrática) –y sabemos que el sentimiento colectivo es un tema serio, también subestimado– son efectivamente entendidas por el público en general como desafíos globales.

Por lo tanto, pensar que el electorado no está interesado en las cuestiones geopolíticas sería un error monumental. Por lo tanto, dar respuestas a las preocupaciones de la población implica alejarse del mapa mundial: Francia no vive aislada. Comprender la complejidad de los cambios y las relaciones internacionales de poder es esencial si queremos tener control sobre el mundo, ejercer influencia, anticipar y construir el futuro. Una agenda centrada en lo nacional es una tontería. Los votantes están cansados ​​de las disputas egoístas del personal político y de los récords programáticos batidos. Hablar todo el tiempo de “seguridad”, por ejemplo, es inútil si ignoramos las amenazas que pesan sobre la integridad territorial o la soberanía económica, energética y tecnológica de nuestro país y de las instituciones, empresas y poblaciones europeas.

Sí, el mundo es violento. Pero la preocupación y el asombro no son sinónimos de resignación. La “diplomacia del garrote” no es inevitable: el modelo grandilocuente de amenazas, intimidación, extorsión (sin mencionar un nivel sin precedentes de corrupción y nepotismo) e imperialismo está comenzando a tambalearse. Su pérdida de credibilidad no dejará un vacío por mucho tiempo: ¿quién, qué lo llenará? ¿Vamos a abandonar esta oportunidad a China, que hoy pretende tomar la antorcha de la defensa del derecho internacional y la estabilidad? Donald Trump y JD Vance no sólo molestan a la opinión pública europea: avergüenzan, o incluso provocan la destrucción, de la extrema derecha del Viejo Continente (Meloni, Orban, etc.). Hay que aprovecharlo.

Iniciar una dinámica global a favor de una diplomacia de los valores de la libertad y la solidaridad, garantizar el respeto de la ley, fortalecer la soberanía de nuestro país centrándose en la ciencia, la educación, la cultura (tantas riquezas olvidadas), invertir en herramientas tecnológicas dominadas (IA, monedas digitales europeas, etc.), hacer que Francia vuelva a pesar en el mundo, fortalecer la influencia de las grandes organizaciones internacionales (ONU, UNESCO, OMS, etc.), sin duda encontrar nuevas alianzas, promover una Europa de defensa, de principios democráticos y de ayuda mutua. En resumen, crear un mundo de libertades respetuoso de todos, no sólo por el sentido moral sino tampoco por una convergencia de intereses que formen la base del interés planetario mayoritario. Esto es lo que está en juego hoy, y más aún mañana.

Por eso un proyecto social unificador para 2027 no puede prescindir de una visión y un programa geopolíticos. Para ello, debe apoyarse en el conocimiento científico y técnico, más allá de un cierto alboroto mediático alimentado por “comentarista” cuerpo permanente de expertos autoproclamados. El público en general (y por tanto el electorado, todas las generaciones y clases sociales juntas) lo pide y tiene razón.