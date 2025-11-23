principales logros, reacciones... Qué recordar





La COP30 en Brasil estaba programada para finalizar el 21 de noviembre. Fue necesario un día adicional de negociaciones para que los 194 países reunidos desde el 10 de noviembre en la Amazonia brasileña lograran adoptar por consenso un texto modesto sobre acción climática, sin un plan para salir de los combustibles fósiles.









Brasil esperaba un símbolo en la Amazonía, logró demostrar que la cooperación climática no estaba muerta, mientras que las batallas aduaneras y las guerras han tomado prioridad política sobre el clima para muchos gobiernos. Estados Unidos fue el único país importante ausente en Belem. Pero el resultado es decepcionante, particularmente para Europa, aunque se considera inevitable en un año perturbado por rivalidades geopolíticas.





Allá “COP de la verdad” al menos habrá permitido reconocer el fracaso del primer objetivo del acuerdo de París, motor de la cooperación climática: el mundo no conseguirá limitar el calentamiento a 1,5°C en comparación con el siglo XIX. Los últimos once años han sido los once más cálidos jamás medidos en la Tierra. La humanidad debe recuperarse para que el rebasamiento sea lo más breve posible, instaron la ONU y el presidente del IPCC en la COP30. Pero esto podría contarse en décadas, sobre todo dada la falta de ambición de los acuerdos de esta última cumbre climática.





• Una “iniciativa voluntaria” para eliminar los fósiles, pero sin una hoja de ruta





La COP30 adoptó el lanzamiento de un “iniciativa voluntaria” para los países que deseen colaborar para una mayor reducción de su contaminación de carbono con el fin de limitar el calentamiento global a +1,5°C en comparación con el siglo XIX. esto debe “tener en cuenta” el compromiso asumido en la COP28 en 2023 de abandonar eventualmente los combustibles fósiles, sin mencionar, sin embargo, este término sensible que amenazaba con hacer descarrilar las negociaciones. Un informe sobre estos esfuerzos, que incluyen dos “sesiones informativas” en junio y noviembre de 2026, deberá producirse en la COP31.









A pesar de la presión de más de 80 países europeos, latinoamericanos e insulares, la conferencia no adoptó una “mapa vial” salida explícita de los combustibles fósiles. En respuesta, el presidente brasileño de la COP30, André Correa do Lago, anunció el sábado su intención de lanzar una sobre este tema y otra contra la deforestación, para los países que lo deseen. Pero esto de ninguna manera será una decisión general de los países de la COP.





• Ayuda “al menos el triple” para la adaptación climática





El mutirão – término tomado de una palabra indígena tupí-guaraní que significa “esfuerzo colectivo”que sirve como nombre del documento final – solicitudes “Esfuerzos para al menos triplicar” ayuda financiera para la adaptación climática en los países en desarrollo para 2035. Esto podría significar un objetivo de 120 mil millones de dólares por año, pero “Existe ambigüedad sobre el año de referencia”señala Joe Thwaites, experto del Consejo de Defensa de Recursos Nacionales. Este dinero se utiliza, por ejemplo, para levantar carreteras, reforzar edificios contra tormentas, preparar la agricultura para sequías, etc.









En total, los países desarrollados no se han comprometido a aumentar la dotación global de su financiación climática, es decir, un horizonte de 300 mil millones de dólares al año hasta 2035. Cualquier esfuerzo de adaptación se realizará dentro de esta dotación, y el resto se destinará generalmente a préstamos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo para desarrollar energías renovables.





• “Diálogo” sobre las tensiones comerciales de la transición





Por primera vez, las tensiones comerciales mundiales serán objeto de un debate “diálogo” durante tres años en las negociaciones sobre el clima. Esta novedad es la victoria política que buscaba China, que llevaba mucho tiempo intentando, junto con otros países exportadores emergentes, incluida la India, desafiar las barreras comerciales medioambientales en la COP, en particular el impuesto al carbono en las fronteras de la Unión Europea.





• Creación de un fondo para proteger los bosques





Además de las decisiones oficiales de la COP, Brasil ha lanzado un nuevo tipo de fondo para proteger los bosques: se invertirá en los mercados y los beneficios se utilizarán para remunerar a los contribuyentes y a los países en desarrollo, según el número de hectáreas de bosques realmente protegidas. Ha recaudado aproximadamente 5.500 millones de dólares en compromisos de contribución inicial, más o menos repartidos en los próximos años, y en condiciones diferentes según los países: Brasil (1.000 millones de dólares), Noruega (3.000 millones de dólares), Alemania (1.000 millones de euros), Indonesia (1.000 millones de dólares), Francia (hasta 500 millones de euros), Portugal (1 millón de euros). En última instancia, Brasil quiere recaudar 125.000 millones de dólares.





• Compromisos voluntarios sobre metano o carbón





También han surgido varios compromisos voluntarios de los países en relación con el metano, el segundo gas de efecto invernadero más importante después del CO2, la cuadriplicación de “combustibles sostenibles”o incluso carbón, con el anuncio de Corea del Sur de su eliminación gradual en sus centrales eléctricas.





• Europa, los países más pobres y los países insulares decepcionados





“No vamos a ocultar que hubiéramos preferido más y más ambición en todo”admitió a la prensa el comisario europeo responsable del clima, Wopke Hoekstra. Pero “Hay que apoyarlo porque, al menos, nos lleva en la dirección correcta”. Ed Miliband, Ministro de Energía británico, ve este problema “un paso adelante”. “Más de 190 países han reafirmado su compromiso con el acuerdo de París”señaló en Belem. “Esto es importante en el contexto de la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París. Algunos han hablado de un efecto dominó, pero eso no ha sucedido, y eso es significativo”.continuó.





“No podría calificar esta COP como un éxito”lamentó a los periodistas la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut. “Es un acuerdo sin ambición, pero no es un mal acuerdo en el sentido de que hay (habría) cosas inaceptables, si se quiere, escritas en él”. “No acepto que la declaración de la COP30 no diga claramente, como dice la ciencia, que los combustibles fósiles son la causa de la crisis climática”fustigó a Gustavo Petro, presidente de Colombia.









Una alianza de 39 pequeños estados insulares o costeros, especialmente vulnerables al cambio climático, habló de un acuerdo “imperfecto, pero necesario para el progreso”. “En última instancia, es el juego de toma y daca del multilateralismo”señaló. “No ganamos en todos los frentes, pero conseguimos triplicar la financiación para la adaptación de aquí a 2035. Gracias por apoyar a 1.600 millones de personas vulnerables. Era nuestra prioridad, lo convertimos en una línea roja”.declaró por su parte Evans Njewa, representante del grupo de los 44 países menos desarrollados del mundo.





• Brasil, el petróleo y los países emergentes satisfechos





“La ciencia ha prevalecido, el multilateralismo ha ganado”declaró el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva desde el G20 en Johannesburgo, aunque no pudo llegar a convencer a los países productores de petróleo del Norte y del Sur y a las economías emergentes de enviar un mensaje colectivo ambicioso para acelerar la salida de los combustibles fósiles. “Movilizamos a la sociedad civil, la academia, el sector privado, los pueblos indígenas y los movimientos sociales, haciendo de la COP30 la segunda COP más participativa de la historia”se felicitó.









“Estoy contento con el resultado”dijo por su parte a la AFP el jefe de la delegación china en la COP30, Li Gao. “Logramos este éxito en una situación muy difícil y, por lo tanto, demuestra que la comunidad internacional quiere mostrar solidaridad y está haciendo esfuerzos conjuntos para responder al cambio climático”. Un representante de la India, hablando también en nombre de China, Sudáfrica y Brasil, durante la sesión de clausura felicitó a la presidencia brasileña de la COP30 por su “esfuerzos notables” habiendo llegado a un acuerdo “significativo”. Rusia también elogió el trabajo de la COP30.





• Las ONG notan la falta de ambición y la vaguedad de las propuestas.





Si esta ayuda debe aumentar, “No se han dado cifras precisas y el calendario es demasiado largo”estimó Natalie Unterstell, presidenta del Instituto Brasileño Talanoa, advirtiendo que esto limitaría “la capacidad de los países vulnerables para adaptar sus recursos ante el ritmo acelerado de los impactos”.









Asociaciones de defensa del medio ambiente han denunciado la ausencia de una hoja de ruta concreta para alejarse de los combustibles fósiles. “Si bien muchos gobiernos están dispuestos a actuar, una minoría poderosa no lo está”lamentó Carolina Pasquali, de Greenpeace Brasil.





“La COP30 trajo un rayo de esperanza, pero sobre todo fue una fuente de gran decepción, ya que las ambiciones de los líderes mundiales siguen estando muy por debajo de lo necesario para garantizar la viabilidad de nuestro planeta”lamentó Viviana Santiago, directora de Oxfam Brasil.