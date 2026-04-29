El Parlamento Europeo vota a favor de una definición armonizada de violación que incorpore el consentimiento

Publicado el 28 de abril de 2026 a las 15:06 horas. Lectura: 1 min.

Este martes 28 de abril, el Parlamento Europeo llamó a Bruselas a desarrollar, ” lo antes posible “una definición común de violación, que integra explícitamente la noción de consentimiento. Esta votación, apoyada por una gran mayoría de los eurodiputados, fue recibida con fuertes aplausos en el hemiciclo de Estrasburgo.

Hace dos años, la Unión Europea adoptó su primer texto destinado a combatir la violencia contra las mujeres. Esto tipifica como delito a nivel europeo la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el intercambio no consentido de imágenes íntimas e incluso el acoso cibernético.

Pero, a pesar de negociaciones muy largas, la UE no había logrado integrar la cuestión de la violación, ante la falta de consenso sobre su definición legal.

Es sobre esta cuestión que los eurodiputados presionaron el martes, exigiendo que la Comisión Europea proponga ahora una definición armonizada, “basado en la ausencia de consentimiento libre, informado y revocable”.

En particular, el texto hace alusión directa a Gisèle Pelicot, convertida en una figura mundial en la lucha contra la violencia sexual.

Para estos funcionarios electos, este asunto en el que el consentimiento había tomado un lugar central, “Destaca la insuficiencia de las definiciones de violación basadas en coerción”.

Francia incluyó la noción de consentimiento en su definición de violación el otoño pasado, unos meses después del sonado juicio por violación de Mazan.