preguntas que surgen para los pasajeros

¿Están en peligro tus próximos viajes en avión? Debido al aumento del precio del queroseno vinculado a la guerra en Oriente Medio, varias compañías de bajo coste, entre ellas Ryanair, Volotea y Transavia –que pertenece al grupo Air France-KLM– han cancelado parte de sus vuelos inicialmente previstos para mayo y junio. Una decisión que llega tras un aumento inicial de los precios de los billetes, aplicado por algunas empresas para absorber el aumento de los costes energéticos.

Cancelaciones que, incluso anunciadas con antelación, tienen un impacto directo en las finanzas de los consumidores, que a menudo están angustiados y mal informados sobre sus derechos.

¿Cuál es la proporción del queroseno en el precio de un billete de avión hoy y cómo influye esto en las decisiones económicas de las empresas?

La participación puede variar de un vuelo a otro, y generalmente representa “ un pequeño tercio » del precio del billete es “ 25% a 35% », explica a “New Obs” Maria Lee, experta en transporte que ha trabajado en varias consultoras. Puede representar hasta el 40% del precio de un billete, o incluso más en el caso de los vuelos” recorrido muy corto “.

Un aumento en el precio del queroseno en el billete que “ cuantitativamente no es alto “, del orden de unos pocos euros por vuelo, puede ” hacer que una empresa pierda todo interés en organizar el vuelo “.

¿Por qué es más probable que las aerolíneas de bajo costo cancelen o ajusten sus vuelos durante períodos de aumento de costos, particularmente aquellos relacionados con la energía?

Las aerolíneas de bajo costo son particularmente vulnerables al más mínimo shock de costos porque se basan en un modelo de ocupación máxima y márgenes bajos. Un aumento del precio del queroseno puede desequilibrar rápidamente su rentabilidad, sobre todo porque sus pasajeros son muy sensibles a las variaciones de precios. E incluso un aumento limitado puede tener efectos significativos. Para Transavia, un aumento de unos diez euros en el precio de un billete representa un coste adicional importante para sus clientes, añade Maria Lee.

A diferencia de las compañías tradicionales, empresas como Ryanair o Transavia, que ofrecen billetes muy baratos y principalmente en trayectos cortos, tienen poco margen de maniobra. Las aerolíneas tradicionales pueden confiar en servicios de larga distancia más rentables para absorber parte de los aumentos de costos. “ El largo radio nutre enormemente a una aerolínea clásica », observa María Lee.

En este contexto, las empresas de bajo coste están ajustando su oferta. aumentar los precios o reducir las rotaciones menos rentables (poder) limitar sus riesgos de impacto de este aumento de carga », Explica la Federación Nacional de Asociaciones de Usuarios del Transporte (Fnaut). Estos anuncios son ciertamente muy significativos para los viajeros, pero por el momento siguen siendo marginales; Las cancelaciones en Transavia actualmente sólo afectan al 2% de los vuelos.

¿Qué derechos y recursos están disponibles para el consumidor en caso de cancelación de vuelo?

Las compañías aéreas tienen derecho a cancelar un vuelo si notifican a los pasajeros con más de catorce días de antelación a la salida. “ Las compañías son bastante inteligentes: por eso las cancelaciones realizadas se refieren a vuelos previstos para los meses de mayo y junio. », Explica a “New Obs” Véronique Louis-Arcene, directora de proyectos del departamento jurídico de UFC-Que Choisir.

En todos los casos, deberán ofrecer el reembolso del billete o un cambio de ruta gratuito, recuerda Fnaut. Por otra parte, no es obligatoria ninguna indemnización en caso de “ circunstancias extraordinarias », como la situación actual vinculada a la guerra en Oriente Medio.

Cuando se produce la eliminación “ dentro del plazo reglamentario “, resulta difícil para el consumidor ” impugnar la cancelación de un vuelo », añade Véronique Louis-Arcene. En caso de litigio, FNAUT aconseja conservar todos los “ procedimientos escritos “, del ” prueba de los costos incurridos » y ponerse en contacto con el mediador competente designado “ en las condiciones de venta de la empresa o agencia “.

¿La aerolínea debería compensar a los viajeros por las reservas realizadas en el lugar de estancia, en el caso de que no puedan desplazarse?

La aerolínea no está obligada a compensar al viajero por las reservas realizadas en el lugar de estancia, asegura UFC-Que Choisir.

En el caso de un viaje combinado (vuelo + alojamiento o cualquier otro servicio), reservado con una agencia de viajes, corresponde a esta última hacerse cargo de los trámites con los distintos proveedores de servicios.

En cambio, cuando el viaje se ha organizado de forma independiente, corresponde al viajero acercarse al “ diferentes organizaciones con las que ha firmado contrato » para saber si es posible cancelar o posponer los servicios, explica Véronique Louis-Arcene. Teniendo en cuenta que “ políticas de precios con respecto a los gastos de cancelación » existen y pueden impedir que el consumidor obtenga un reembolso completo.