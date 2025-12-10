



El presidente Emmanuel Macron anunció, este jueves 27 de noviembre, la creación en el verano de 2026 de un “servicio nacional” voluntario y “puramente militar” diez meses. se trata de ” preparar “ al peligro en lugar del combustible “miedo”, mientras el espectro de la guerra acecha a Europa.





En el Viejo Continente, algunos países nunca han abolido el servicio militar obligatorio, otros lo han restablecido ante la amenaza rusa o lo están considerando de forma voluntaria. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de la situación.





• Quienes mantuvieron el servicio obligatorio





En Dinamarca el servicio militar aumentó el año pasado de cuatro a once meses y es obligatorio para las mujeres desde el 1 de julio. Los jóvenes daneses son elegidos por sorteo para realizar o no su servicio en función de las necesidades del ejército.

En Finlandia los reclutas cumplen su servicio obligatorio durante casi seis, nueve o doce meses, según la especialidad y el rango. Luego son transferidos a la reserva hasta los 50 o 60 años, según el rango. El gobierno está considerando aumentar la edad de los reservistas a 65 años. El servicio militar es voluntario para las mujeres.

Allá Noruega decidió en 2013 hacer obligatorio también para las mujeres doce meses de servicio militar, en nombre de la igualdad de género. Alrededor del 15% de un grupo de edad se selecciona según criterios de cualificación y motivación.





En Estonia el servicio militar de los hombres dura de ocho a once meses y se realiza sobre una base territorial, lo que les permite formar unidades formadas una vez en la reserva. Es voluntario para las mujeres.

Allá Grecia mantiene el servicio militar obligatorio para hombres mayores de 18 años, por un período de nueve a nueve meses. En marzo, el gobierno abrió la posibilidad de que las mujeres realizaran el servicio militar de forma voluntaria.

TIENE Chipre catorce meses de servicio militar son obligatorios para los hombres. En abril, el parlamento aprobó una ley que lo abría a las voluntarias.

yoAustria y el suizopaíses neutrales, también tienen servicio obligatorio para los hombres, de seis y nueve meses respectivamente, y voluntario para las mujeres.





• Quienes lo restauraron





Allá Lituania fue el primero en restablecer, en 2015, el servicio militar obligatorio para los hombres, que había suspendido en 2008. La selección se realiza por sorteo para un servicio de nueve meses, voluntario para las mujeres. Al finalizar el servicio, los reclutas son transferidos a la reserva por diez años, período que se ampliará a quince años en 2026.

Allá Ante Reintrodujo el servicio militar obligatorio en 2017, después de una suspensión de siete años. Es obligatorio para hombres y mujeres por un período de nueve a quince meses, según las especialidades. De hecho, sólo unos pocos miles de suecos prestan su servicio, dependiendo de las necesidades del ejército. En caso de crisis, es probable que todos los jóvenes desempeñen funciones públicas para competir por "defensa total" del país.





• Allá Letonia restableció en 2023 un servicio militar obligatorio de once meses para los hombres –voluntario para las mujeres–, que había abolido en 2006. Los jóvenes letones pueden optar por un compromiso de cinco años en la guardia nacional, incluidos períodos de formación anuales.





Allá Croacia Votó a finales de octubre a favor de restablecer el servicio militar obligatorio para los hombres a partir de 2026, suspendido en 2008, poco antes de la entrada del país en la OTAN.





• Quienes hayan establecido un servicio voluntario





EL Países Bajos que abandonó el servicio militar obligatorio en 1997, introdujo el servicio militar voluntario en 2023.

Allá Bulgaria que abandonó el servicio militar obligatorio en 2007, implementó el servicio militar voluntario en 2020.

Allá Bélgica que abandonó el servicio militar obligatorio en 1994, introducirá a partir de 2026 un servicio militar voluntario de doce meses abierto a hombres y mujeres. El objetivo es llegar a 1.000 voluntarios en 2028.

Allá Rumania que abandonó el servicio militar obligatorio en 2006, también introducirá cuatro meses de servicio militar voluntario para hombres y mujeres el próximo año.

que abandonó el servicio militar obligatorio en 2006, también introducirá cuatro meses de servicio militar voluntario para hombres y mujeres el próximo año. En Alemania donde se suspendió el servicio militar obligatorio en 2011, la coalición gobernante llegó a un compromiso para establecer el servicio militar voluntario para fortalecer un ejército carente de reclutas. El proyecto de ley debe votarse en diciembre. El objetivo es reclutar 20.000 voluntarios en 2026.

En Alemania donde se suspendió el servicio militar obligatorio en 2011, la coalición gobernante llegó a un compromiso para establecer el servicio militar voluntario para fortalecer un ejército carente de reclutas. El proyecto de ley debe votarse en diciembre. El objetivo es reclutar 20.000 voluntarios en 2026. El servicio militar obligatorio fue suspendido en 2009 en Poloniaque estableció un entrenamiento militar básico durante un mes de forma voluntaria, seguido posiblemente de un entrenamiento especializado durante once meses adicionales.





• Quienes no hayan reintroducido el servicio militar



