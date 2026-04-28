Diputados del PS crearán una comisión de investigación sobre el aumento de la pobreza desde 2017

Publicado el 28 de abril de 2026 a las 20:06 horas, actualizado el 28 de abril de 2026 a las 8:07 p.m. Lectura: 1 min.

El grupo socialista en la Asamblea Nacional pondrá en marcha una comisión de investigación sobre las causas y consecuencias del aumento de la pobreza desde 2017 “particularmente entre los trabajadores de alto nivel y las personas mayores”anunciaron los diputados socialistas este martes 28 de abril. Esta comisión también tendrá como objetivo analizar la “fracasos” políticas públicas para afrontarlo. “Desde 2017 y la elección de Emmanuel Macron (…) La pobreza sigue aumentando en Francia »escriben los diputados socialistas en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Para crear esta comisión de investigación, el grupo socialista utilizó su “derecho de sorteo”, que permite a cada oposición o grupo minoritario crear una comisión de investigación sobre un tema particular una vez al año.

“Francia tenía 9,8 millones de personas en situación de pobreza en 2023, es decir, 1,2 millones de personas más que en 2017”con una tasa de pobreza récord que alcanza el 15,4% de la población, según datos del INSEE citados por los socialistas.

Este “aumento masivo” de la pobreza afecta especialmente “Trabajadores senior y personas mayores de 65 años que vieron aumentar su tasa de pobreza en 3,4 puntos entre 2017 y 2023”continúan. Un estallido de pobreza que tiene consecuencias en la vida cotidiana de los franceses, por ejemplo en términos de calefacción o alimentos.

El objetivo de esta comisión, lanzada menos de un año antes de las elecciones presidenciales de 2027, será examinar el impacto preciso de las reformas económicas, fiscales y sociales desde 2017 sobre el aumento de la pobreza. Los socialistas citan, por ejemplo, la reducción del APL, las sucesivas reformas del seguro de desempleo, pero también el cambio gradual de la edad legal de jubilación.

“Detrás de esta comisión de investigación hay ciertamente un poco de política, pero sobre todo hay una realidad que viven nuestros conciudadanos y que es una realidad extremadamente difícil”apoyó al diputado del PS, Gérard Leseul, que presentó la iniciativa de su grupo en una rueda de prensa el martes.

En particular, la comisión deberá determinar “las deficiencias de las políticas públicas para combatir este brote de pobreza”con el objetivo de formular recomendaciones para frenarlo e iniciar un descenso, según los socialistas. Estos últimos esperan poder presentar su informe a finales de octubre o principios de noviembre como tarde, indicaron el martes.