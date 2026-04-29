En el este de Afganistán, una universidad y civiles son blanco de disparos en medio de tensiones con Pakistán

Decenas de civiles murieron o resultaron heridos el lunes 27 de abril en ataques que afectaron el este de Afganistán, incluida una universidad, confirmó la ONU el martes 28 de abril, y el gobierno afgano culpó a Pakistán, con el que está en conflicto desde hace meses.

El gobierno afgano informó el lunes de siete civiles muertos y 85 heridos por disparos de proyectiles y cohetes de las fuerzas paquistaníes en la provincia de Kunar, vecina de Pakistán, incluida la ciudad de Asadabad. “Todas las víctimas son civiles”afirmó el director del Departamento de Salud Pública de la provincia de Kunar, Muzaffar Mukhlis. El portavoz del Gobierno, Hamdullah Fitrat, deploró que los ataques de media tarde hubieran afectado “casas civiles y la universidad”.

La misión de la ONU en Afganistán (Unama), que tiene el mandato de documentar los ataques contra civiles, confirmó estos ataques pero no precisó por el momento el recuento exacto entre muertos y heridos. “Según el derecho internacional humanitario, los civiles y la infraestructura civil, incluidos los establecimientos educativos, deben ser protegidos en todas las circunstancias”recordó Unama en la cadena X.

El Ministerio de Información de Pakistán negó haber atacado zonas residenciales o la Universidad de Asadabad y calificó los comentarios como “mentiras descaradas”.

Este martes, estudiantes declararon sobre los hechos del día anterior, sin dar sus apellidos por motivos de seguridad.

“El profesor estaba dando su lección, eran como las 14:30, y había un gran ruido, nos acostamos todos en el suelo”dijo Irfanullah, de 20 años, estudiante de psicología en la Facultad de Educación. “Todos los estudiantes intentaron ponerse a salvo, pero las ventanas se rompieron y algunos resultaron heridos”continuó.

Este martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores afgano indicó el “convocado” el encargado de negocios de la embajada de Pakistán para “protesta contra los ataques”. Describir estos actos como “provocación”llamó a su vecino “con moderación”.

Pakistán y Afganistán llevan meses en conflicto. El primero acusa al segundo de acoger a combatientes del movimiento talibán paquistaní (TTP) que se han atribuido la autoría de atentados mortales en Pakistán. Las autoridades talibanes afganas lo niegan.

La violencia se intensificó el 26 de febrero, y Pakistán ya entonces evocaba una “guerra abierta” contra Afganistán y bombardeando varias veces su capital, Kabul, así como Kandahar (sur), donde vive el líder supremo de los talibanes y las zonas fronterizas.

A pesar de una tregua de algunos días a finales de marzo, al final del Ramadán, y de conversaciones en China a principios de abril, al final de las cuales los dos países se habían comprometido a evitar cualquier escalada, según Pekín, no se concluyó ningún alto el fuego.

Cientos de civiles han muerto y han resultado heridos desde el 26 de febrero en Afganistán y 100.000 personas han sido desplazadas, incluidas más de 25.000 en la provincia de Kunar, según agencias de la ONU.