La Asamblea aprueba por estrecho margen el presupuesto de la Seguridad Social





El suspenso se mantuvo total hasta el final. Finalmente, el presupuesto de la Seguridad Social fue adoptado por estrecho margen este martes 9 de diciembre por la Asamblea Nacional. Este texto presupuestario fue votado por 247 diputados, contra 234 quien se opuso.





Esta adopción es un paso clave en la estrategia del Primer Ministro Sébastien Lecornu, que favoreció el diálogo con los diferentes grupos parlamentarios, en particular con el Partido Socialista. EL Los representantes electos de este grupo votaron por mayoría a favor del texto.





Si bien persistieron las dudas sobre la posición de la “base común” (la antigua mayoría presidencial y los republicanos), los diputados del Renacimiento y del MoDem votaron principalmente a favor, mientras que los de los grupos Horizontes y LR se abstuvieron principalmente. El Primer Ministro también pudo beneficiarse de la ausencia de la mayoría de los diputados ecologistas, una posición mantenida en secreto hasta el último segundo que le permitió salvar su presupuesto.





Finalmente, como era de esperar, los diputados de La France insoumise, la Agrupación Nacional y sus aliados de la Unión de Derechos por la República votaron por unanimidad en contra del presupuesto. Con una oposición masiva, los grupos casi se saciaron de votos, que sin embargo no fueron suficientes para derribar el texto.









Sébastien Lecornu acogió con satisfacción esta adopción “tras un debate exigente, sin 49-3” y gracias a un “mayoría de responsabilidad” OMS “demuestra que el compromiso no es un eslogan”. El Primer Ministro también deseó, “a partir de mañana”, “trabajar para la adopción de un presupuesto para el Estado”. “Será difícil”dijo en un mensaje en la red social





Una lectura en el Senado antes de una nueva votación en la Asamblea





El gobierno ha seguido advirtiendo que sin un texto, el déficit de la Seguridad Social se dispararía a 30 mil millones de euros en 2026, frente a los 23 en 2025. Según la ministra de Salud, Stéphanie Rist, debería ascender a 19,6 mil millones de euros según el texto final. Sin embargo, contando 4.500 millones de euros transferidos de las arcas estatales para dar un respiro a la Seguridad Social, lo que pospone el problema, señala la derecha.





Si el texto se aprueba ahora, su viaje no habrá terminado: volverá al Senado, antes de regresar a la Asamblea, a la que el Gobierno dará la última palabra con la esperanza de repetir su votación.