Jóvenes, personas racializadas y mujeres sobreexpuestas, según la Defensora de Derechos y la OIT





¿Existe discriminación en el empleo? Para más de nueve de cada diez trabajadores encuestados, la respuesta es “sí”, según una encuesta del Defensor de los Derechos realizada con el Observatorio Internacional del Trabajo (OIT) y hecha pública este miércoles 10 de diciembre. Los resultados del estudio, basado en datos de 2016 y 2024, destacan que los jóvenes serían más “sobreexpuestos a la discriminación” cuando está buscando trabajo o durante su carrera, así como“un empeoramiento de la situación” durante el período.





La encuesta analiza dos momentos clave en la vida profesional: la “búsqueda de empleo” y desarrollo profesional. En total, “43% (personas activas) afirman que, hoy en día, en Francia, las personas “a menudo” son tratadas desfavorablemente o discriminadas cuando buscan trabajo” Y “El 52% piensa que “a veces” esto es así”.





• Agismo y racismo en la búsqueda de empleo





Al buscar trabajo, “El 14% de los encuestados dice haber sufrido discriminación”, cuyo “la razón principal es la edad” para casi la mitad de ellos (42%), seguido por “origen y color de piel” (21%).





“A la hora de buscar trabajo, las personas percibidas como negras, árabes o norteafricanas tienen un riesgo 2,8 veces mayor de denunciar haber sido objeto de discriminación que las personas percibidas como blancas. Este riesgo aumenta incluso en comparación con 2016 (entonces era 2,2 veces mayor)”.señala la investigación.





y ser ” joven “ parece perjudicial: “En la búsqueda de empleo y en el desarrollo profesional, las personas entre 18 y 24 años tienen el doble de probabilidades de sufrir discriminación que las personas entre 45 y 54 años. » el estudio “destaca a los jóvenes que están sobreexpuestos a la discriminación en su trayectoria laboral, mucho más que en 2016 durante la primera ola de esta encuesta”comenta la defensora de los derechos, Claire Hédon. Oro “La juventud dañada compromete la capacidad de una sociedad para preservar su cohesión a largo plazo”advierte.





• Sexismo durante el desarrollo profesional





El desarrollo profesional sigue estando marcado por una “techo de cristal que dificulta el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad”conduce a “aumentos salariales más lentos, oportunidades de ascenso más escasas”entre otros.





En 2024, una de cada cinco personas (21%) dice haber experimentado discriminación durante su carrera, y la “El primer motivo es el sexo”. para el 41% de ellos.





“Ser mujer duplica el riesgo de denunciar discriminación (en comparación con los hombres). Este riesgo está aumentando: era sólo 1,6 veces mayor en 2016”subraya la investigación. Y los diplomas no protegen contra estos prejuicios de género, “al contrario: las mujeres con títulos de maestría y/o doctorado son más discriminadas”.





queda eso “El número de recursos sigue siendo bajo, a menudo por miedo a represalias, retiradas o desconocimiento de las vías de recurso”lamenta Claire Hédon.