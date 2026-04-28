Beirut acusa a Israel de “violaciones”, Macron está preocupado… Actualización sobre la situación

Una tregua que ya pende de un hilo. El alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano, donde el número de muertos supera los 2.000 y un millón de desplazados desde el 2 de marzo, entró en vigor este viernes 17 de abril, según anunció Donald Trump. “Espero que Hezbolá se comporte bien durante este importante período. Será un GRAN momento para ellos si hacen esto”.escribió entonces el presidente estadounidense en su red Truth Social. Pero fue finalmente el ejército libanés el que, tan pronto como el acuerdo entró en vigor, denunció violaciones por parte del Estado judío en el sur del país.

Pero, unas horas más tarde, el ejército libanés mencionó “Se han registrado un cierto número de violaciones del acuerdo, varios actos de agresión israelí, sin mencionar los bombardeos esporádicos que afectaron a varias aldeas”. Pidió a los desplazados por los combates que se abstuvieran de regresar inmediatamente al sur del Líbano.

El ejército israelí advirtió que mantenía su despliegue terrestre en esta región y pidió a la población que no regresara a la orilla sur del río Litani.

Hezbollah, por su parte, anunció que había “Bombardearon una reunión de soldados israelíes cerca de la ciudad de Jiam”en el sureste del Líbano, “en respuesta a la violación del alto el fuego por parte del ejército de ocupación”.

La Agencia Nacional de Información (Ani, oficial) informó de bombardeos contra esta localidad y el pueblo vecino de Debbine, así como“Intensa actividad de drones” en la misma región.

Emmanuel Macron expresó su ” inquietud “ que el alto el fuego entre Hezbolá e Israel “puede que ya estén debilitados por la continuación de las operaciones militares”.

“Exijo seguridad para las poblaciones civiles a ambos lados de la frontera entre Líbano e Israel. Hezbollah debe renunciar a las armas. Israel debe respetar la soberanía libanesa y detener la guerra”escribió el presidente francés en la cadena X.

“Debemos hacer todo lo posible para garantizar que se respete el alto el fuego (…). La situación libanesa es absolutamente dramática”añadió Catherine Vautrin, ministra de las Fuerzas Armadas, en TF1.

En reacción a los comentarios del embajador de Israel en Estados Unidos que afirmó que París no tenía nada que ver en las negociaciones entre Israel y Líbano, el ministro afirmó que “Nadie puede poner en duda las relaciones entre Francia y el Líbano”. “Tenemos una presencia permanente junto a los libaneses. (…). Hay una historia común y un apoyo entre Francia y el Líbano que nada puede quitar”.insistió.