El primer ministro libanés anunció el sábado que se había producido un ataque contra fuerzas de paz francesas en el sur del país, en el segundo día de la tregua con Israel. Un soldado francés, el sargento mayor Florian Montorio, murió, dijo Emmanuel Macron, culpando a Hezbolá. Otros tres soldados resultaron heridos. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.

El presidente Emmanuel Macron informó de la muerte de un soldado francés tras un ataque a las fuerzas de paz en el sur del Líbano: “La Nación se inclina con respeto y extiende su apoyo a las familias de nuestros soldados y a todos nuestros soldados comprometidos con la paz en el Líbano”declaró el jefe de Estado francés el día X.

El soldado asesinado es el sargento mayor Florian Montorio, adscrito al 17º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban. No se especificó la gravedad de las heridas de los otros tres soldados.

“Todo hace pensar que la responsabilidad de este ataque recae en Hezbollahañadió Emmanuel Macron. Francia exige que las autoridades libanesas arresten inmediatamente a los culpables y asuman la responsabilidad junto con la FPNUL. » Hezbolá es un grupo militar islamista chií aliado de Irán, con base en el Líbano, donde ejerce una enorme influencia y está en guerra con Israel.

El sargento mayor Montorio fue asesinado “por fuego directo con arma ligera”precisó la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, en X. “Estaba en una misión para abrir una ruta hacia un puesto de FPNUL aislado durante varios días por los combates en la zona, fue emboscado por un grupo armado a muy corta distancia”detalló, enfatizando que esto “Suboficial experimentado” ya había sido “desplegado varias veces en funcionamiento”.

“La Nación se inclina ante la memoria de uno de sus hijos que dio su vida por ella. Mi pensamiento está con su pareja, sus hijos, sus seres queridos y sus hermanos de armas”añadió el ministro.

Esta muerte se produce casi un mes después de la muerte de otro soldado francés en Oriente Medio, el suboficial Arnaud Frion, de 42 años, asesinado en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, en un ataque con aviones no tripulados. “perpetrado por una milicia pro-iraní”según palabras de Emmanuel Macron durante un homenaje nacional.

Hezbollah negó cualquier participación en el ataque: “Hezbolá niega tener vínculo con el incidente con la FPNUL”según un comunicado de prensa. Él llamó para “tengan precaución (…) antes de atribuir responsabilidades por el incidente, a la espera de los resultados de la investigación del ejército libanés”.

El Primer Ministro libanés condenó el ataque: “Condeno enérgicamente el ataque contra miembros del contingente francés” de las Fuerzas Provisionales de la ONU (FPNUL), declaró Nawaf Salam el “investigación inmediata” con miras a detener a los responsables. El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, aliado de Hezbollah, condenó el sábado el mortal ataque contra las fuerzas de paz francesas.

Emmanuel Macron también habló el sábado con el presidente libanés Joseph Aoun y Nawaf Salam, pidiéndoles que “garantizar la seguridad de los soldados de la FPNUL », desplegado en el Líbano desde 1978, compuesto por más de 7.000 soldados, entre ellos más de 600 franceses.