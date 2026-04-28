Lo que sabemos sobre el informe finalmente adoptado por los diputados.

Este informe de casi 400 páginas, redactado después de cuatro meses de trabajo bajo alta tensión, podrá hacerse público en una semana, a partir del 4 de mayo. Este retraso se explica por el reglamento de la Asamblea Nacional, que estipula que ésta puede constituirse por sí misma. “en comité secreto” Y “decidir, mediante votación especial, no autorizar la publicación total o parcial del informe” dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presentación en el “Diario Oficial”, precisa LCP. Sólo una vez transcurrido este plazo se podrá publicar el contenido del informe.

En el informe, Charles Alloncle recomienda, por ejemplo, eliminar los canales France 4 y France TV Slash, dedicados al público joven, para “redistribuir recursos” hacia una nueva oferta difundida en France.tv y en las redes sociales.

En cuanto a la radio, Charles Alloncle sugiere eliminar Mouv’, la filial de Radio Francia especializada en hip-hop.

France 2 y France 5 se fusionarían en beneficio de una “gran cadena general”mientras que Franceinfo y France 24 también se fusionarían en una única entidad.

Entre otras medidas, Charles Alloncle propone someter a las personalidades de la radio y la televisión públicas a una estricta neutralidad y volver a la designación de los dirigentes de France Télévisions y Radio France por el Elíseo.

A “regresar a ORTF”” una adquisición peligrosa “. Pero no pone sobre la mesa la opción de privatizar la radiodifusión pública, que la Agrupación Nacional apoya.

Más allá de estas impactantes propuestas, los parlamentarios se mostraron reacios a dar luz verde al informe debido a la ” su “ empleado, según ellos, por Charles Alloncle. El jefe de los diputados socialistas, Boris Vallaud, había denunciado en particular ” mentiras “ Y “inclinación” en este informe “dependiente”. Constituye una verdadera “folleto ideológico”según los rebeldes que lo querían “censurar”.

El domingo, “Le Monde” reveló que Lagardère News, propietaria de “JDD” y “JDNews” y controlada por Vincent Bolloré, había enviado a los diputados de la comisión de investigación una serie de preguntas hostiles para formular a los entrevistados. Cabildeo, “es tan antigua como la Asamblea”reaccionó Charles Alloncle el lunes. Pero, según el presidente de la comisión, “elementos consistentes apoyan intentos de injerencia sin precedentes”.

La izquierda no sigue armada. “Vamos a luchar línea por línea para mostrar la inconsistencia de las declaraciones”lanzó a la prensa el rebelde Aurélien Saintoul, miembro de la comisión. Y la socialista Ayda Hadizadeh, también militante, añade: “La Asamblea Nacional debe ser creíble. »

“Falta valentía por parte del bloque central. (…) Le dan el punto al Rally Nacional”lamentó el ecologista Jérémie Iordanoff, también miembro de la comisión, lamentando que “La comisión de investigación se utiliza para destruir la radiodifusión pública”.

Pero, en opinión de François-Xavier Ceccoli (Les Républicains), que se pronunció a favor, “Los franceses estaban esperando este informe”. este voto “no significa que el documento se comparta en su totalidad”. Los representantes electos de la Agrupación Nacional también aprobaron el documento. “En democracia, el pueblo francés tiene derecho a ser informado con transparencia sobre el uso que se hace de su dinero”señaló en la cadena X el presidente del partido de extrema derecha, Jordan Bardella, dando la bienvenida a un “victoria para los contribuyentes”.

Para Marc Fesneau, presidente del grupo MoDem, cuyos cargos electos se abstuvieron, “Este informe es malo, incriminatorio y sin ningún análisis objetivo” Y “Al permitir su publicación pretendemos combatirlo”.

◗ Artículo publicado el lunes 28 de abril a las 21 h. y actualizado el martes por la mañana con reacciones.