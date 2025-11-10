¡Viva la cotización a la seguridad social!





Nuestro Seguro Social, creado en 1945, al final de la ignominia de la Segunda Guerra Mundial, es la confluencia de la lucha obrera y republicana. Desde entonces, hemos contribuido según nuestras posibilidades para beneficiarnos según nuestras necesidades. Esta victoria colectiva, financiada con el trabajo porque es el único que crea riqueza y, por tanto, sobre los salarios, permite a todos beneficiarse de la solidaridad y salir de la pobreza.





El aporte proviene del salario. Las ofensivas contra esta parte socializada del salario comienzan por distinguir artificialmente una parte bruta “salario” Y “jefe” luego buscando “aliviar la carga”es decir, debilitar los salarios eximiéndolos de las cotizaciones sociales. Detrás de lo que algunos llaman cargos para pedir reducirlos está en realidad el salario: además del salario neto del mes, el salario bruto por derechos en caso de despido, accidente, enfermedad, paternidad o por pensiones. De ahí la importancia de conocer tu nómina: cada línea tiene un significado. A través de los ataques a las cotizaciones, es el salario lo que atacamos, el bruto hoy, el neto mañana.









El salario socializado es la mejor seguridad, con aportes para aumentar protecciones y pensiones. La contribución social es también la tarjeta Vitale cuando otros prefieren la tarjeta bancaria para hacer sus negocios. Cuando cotizas a la Seguridad Social, los gastos de gestión son del 3%, el resto se destina a cuidados. En un mundo de seguros privados, se hará todo lo posible para recortar los reembolsos y mantener más del 20% de los costes y beneficios para los accionistas. Es pagar más para recibir menos tratamiento.





El presupuesto menos endeudado y más atacado





Para atacar mejor la Seguridad Social, nos alarma confundir los tres presupuestos diferentes:





Los del Estado y las autoridades localesvotado cada año durante el proyecto de ley de Finanzas (PLF: investigación, escuela, justicia, etc.). Desde 2017, la deuda estatal ha aumentado en 1 billón de euros, favoreciendo a las grandes empresas y a los más ricos. Las autoridades locales tienen un endeudamiento reducido a pesar de enormes transferencias de servicios públicos no compensados ​​por el Estado, lo que contribuye a su deterioro.





La sólida y unida de la Seguridad Social vio su dirección principalmente sindical sustituida en 1967 por una dirección conjunta y, desde su nacionalización en 1996, ha sido votada por la Asamblea Nacional a través del proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social (PLFSS). Es el menos endeudado y, sin embargo, el más atacado. En lugar de ampliar la base de cotización, es decir, someter a cotización los ingresos relacionados con el trabajo, como la participación en los beneficios, la participación, el PPV o los dividendos, la financiación de la Seguridad Social pasa de las cotizaciones a los impuestos (CSG, CRDS e IVA), obligando a los empleados a pagar las donaciones a las empresas. En los años 1980, las cotizaciones financiaban el 80% de la protección social; hoy apenas son la mitad.









Exenciones no compensadas que fracasan en la protección social





A esto se suma el escándalo de las exenciones de cotizaciones a la seguridad social: cuanto más bajos son los salarios y más cercanos al salario mínimo, mayores son las exenciones de cotizaciones. Por lo tanto, la dirección de la empresa tiene un interés aún mayor en mantener los salarios bajos. Si bien los salarios no están indexados al salario mínimo y la ley incluso prohíbe que se establezcan mediante convenio colectivo, lo que al menos permitiría no perder el nivel de vida, las exenciones de cotizaciones sí están indexadas al salario mínimo. El conjunto de planes de exención, concentrados entre el salario mínimo y el salario medio, ha comprimido los salarios. Hay que salir del círculo vicioso de las exenciones de cotizaciones, que fomentan los salarios bajos, la subcontratación en cascada, los bajos costes y contribuyen a la desindustrialización.





Si las exenciones son compensadas principalmente por el Estado, los casi 5 mil millones que no lo hacen faltan a la protección social. La parte compensada, casi 80 mil millones de euros de los 211 mil millones de euros anuales en ayudas públicas a las empresas, constituye en realidad un pago por parte del Estado de una parte de los salarios del sector privado en lugar del empleador (casi un tercio para los salarios mínimos). Se trata de menos dinero para servicios públicos que se encuentran en una situación catastrófica. Y contrariamente a lo que sugiere la posición que consiste en limitarlos más allá de un cierto nivel de salario mínimo, estas exenciones a los salarios bajos no han sido efectivas para crear o incluso salvar puestos de trabajo.





Una sociedad de progreso social y ambiental, que responde a los desafíos del futuro, es una sociedad que aumenta la proporción de los salarios socializados en su economía. Celebremos 80 años de conquista moderna que es la Seguridad Social defendiendo las contribuciones. Para defender la cohesión social, estas opciones democráticas deben llevarse al debate público.





Primeros firmantes:





Agathe Le Berderdirección confederal de la CGT encargada de los salarios; Thomas Vacherondirección confederal de la CGT encargada de los salarios; Philippe Batifoulierprofesor de la Universidad Sorbona-París-Norte; Clément Carbonnierprofesor de la Universidad Paris-1 Panthéon-Sorbonne; Maxime Combeseconomista del Observatorio de Multinacionales; Nicolás Da Silvaprofesora de la Universidad Sorbona-París-Norte; Anne-Laure Delattedirector de investigación del CNRS en la Universidad Paris-Dauphine-PSL; Jean-Paul Dominprofesor de la Universidad de Reims-Champagne-Ardennes; Víctor Duchesneprofesora de la Universidad Sorbona-París-Norte; Ariane Ghirardelloprofesora de la Universidad Sorbona-París-Norte; Sabina Issehnaneprofesor de la Universidad Paris-Cité; Coralie Pérezingeniero investigador en la Universidad Paris-1 Panthéon-Sorbonne; Corinne Perraudinprofesor de la Universidad Paris-1 Panthéon-Sorbonne; emmanuel poderosoprofesor de la Universidad de Grenoble-Alpes; Muriel Puccipresidente del comité científico del Consejo Nacional de Políticas de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social; Gilles Raveaudprofesor de economía, Universidad Paris-8 Saint-Denis; Henri Sterdyniakeconomista, Les Economistes atterrés; julia valentinprofesor de la Universidad Paris-1 Panthéon-Sorbonne.