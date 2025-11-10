“La gente necesita hablar entre sí sobre sus vidas” para avanzar en la ecología, mire nuestra entrevista en video

Video

Hablamos con el cineasta y activista por el planeta, quien nos explica cómo devolverle el poder a la ecología: gracias a una democracia “real” que permita a los ciudadanos, por fin, jugar a la política.





Su último trabajo puede llamarse “La Lutte enchantée” (Actes Sud), no podemos decir que Cyril Dion esté en su mejor forma a nivel político: la llegada al poder de Donald Trump; la Agrupación Nacional, que en Francia toca las puertas del poder; las malas noticias medioambientales que se acumulan… Sin embargo, el codirector del documental de culto “Mañana” (2015) se niega a darse por vencido.









Si bien reconoce que la acción de los activistas medioambientales (entre ellos él mismo) ha tenido poco impacto en nuestros estilos de vida, señala sobre todo que los ciudadanos sienten “ arrollado “, tienen la sensación de no ser escuchados, y que esto explica el ascenso de un populismo de extrema derecha completamente hostil a la ecología. ¿Cómo podemos volver a poner la lucha por una vida sana en el centro de las agendas políticas? Planificando el “ demasiado poder » que confiamos a nuestros elegidos, afirma Cyril Dion, y dando más peso al pueblo, mediante métodos de votación más representativos, mediante asambleas deliberativas por sorteo… “La gente necesita hablar entre sí sobre sus vidas” para encontrar soluciones que sean ambiciosas y aplicables. Sin duda, lo que está en juego aquí es el futuro de nuestras democracias.





Para explorar estas ideas en profundidad, hablamos con él en una entrevista extensa. Mire el vídeo en la parte superior del artículo.