Cómo Donald Trump convierte un ataque fallido en una súplica por su salón de baile de 400 millones de dólares

para ir más lejos

Su salón de baile cuesta 400 millones de dólares (340 millones de euros). Esto es lo que quedará de la terrible tarde del sábado 25 de abril, cuando Donald Trump fue evacuado de la gala anual de corresponsales de la Casa Blanca. Frente a los sorprendidos periodistas que salieron corriendo directamente del hotel Hilton de Washington – todavía con esmoquin y vestido de gala – para escuchar el discurso improvisado del presidente estadounidense, también con pajarita, en la sala de conferencias de prensa de la Casa Blanca: “Necesitamos el salón de baile. Por eso el Servicio Secreto (responsable de proteger al presidente y a ciertas figuras políticas)por eso el ejército lo pide. Lo habían deseado durante ciento cincuenta años. » En su red Truth Social, al levantarse de la cama al día siguiente, en una extensa diatriba enteramente dedicada a su futura joya, desarrolló: “Tal evento nunca habría ocurrido si la sala de recepción -clasificada como “alto secreto” a nivel militar- actualmente en construcción en la Casa Blanca ya hubiera sido terminada. »

Sólo había uno para su salón de baile. “magnífico, que integra todos los dispositivos de seguridad de la más alta categoría”. Donald Trump acababa de encontrarse en el punto de mira de un cañón por tercera vez en menos de dos años.

Él era…