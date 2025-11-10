Gaza: Israel confirma haber recibido los restos de tres rehenes

Publicado el 3 de noviembre de 2025 a las 9:11,

actualizado el 3 de noviembre de 2025 a las 3:18 p.m. Lectura: 1 min.







Las autoridades israelíes anunciaron este lunes 3 de noviembre que habían identificado los restos devueltos por Hamás la víspera como los de tres militares secuestrados el 7 de octubre de 2023, lo que eleva a 20 el número de rehenes muertos devueltos por el movimiento islamista de un total de 28 que debe entregar. “Después de la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la policía israelí y el rabinato militar”el ejército tiene “informó a los familiares de los rehenes caídos en combate (…) que sus familiares fueron repatriados a Israel e identificados”indicó la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu en un comunicado de prensa.









Se trata de tres militares, el capitán estadounidense-israelí Omer Neutra, de 21 años en el momento de su secuestro, el cabo Oz Daniel, de 19 años, y el coronel Assaf Hamami, de 40 años, el oficial de mayor rango que cayó en manos de Hamás. Según el Foro de Familias Rehenes, organización que registra a los desaparecidos el 7 de octubre, estos murieron en los combates durante el ataque de Hamás que desató la guerra en Gaza, y sus cuerpos fueron luego trasladados al territorio palestino.





La tregua, frágil, aún se mantiene





Israel anunció el domingo por la noche que había recibido los restos de tres rehenes entregados por la Cruz Roja, en el marco del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. A pesar de varios momentos de tensión, desde el 10 de octubre se mantiene en Gaza una frágil tregua, en el marco de un acuerdo negociado por Estados Unidos que prevé el regreso de todos los rehenes secuestrados en Israel, vivos o muertos.









Según el acuerdo de alto el fuego, Hamás liberó a los últimos 20 rehenes vivos retenidos en Gaza a cambio de la liberación de casi 2.000 prisioneros palestinos, y aún no ha devuelto ocho rehenes fallecidos.





Israel ha acusado repetidamente a Hamás de ralentizar el proceso de devolución de los cadáveres, mientras que la organización islamista afirma que la lentitud se explica por el hecho de que muchos restos están enterrados bajo los escombros de Gaza.