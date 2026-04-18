“Vi el potencial criminal del lenguaje gerencial”

para ir más lejos

Hace casi dos años parecía “ Persona moral” de Justine Augier (Actes Sud), una historia literaria bien ejecutada y repulsiva sobre las acciones del fabricante de cemento Lafarge en Siria. Descubrimos a la multinacional, que se había convertido en el personaje monstruoso del libro, entablando amistad con grupos terroristas, entre ellos el Estado Islámico (EI), para mantener la actividad de su fábrica de Jabaliya entre 2012 y 2014, mientras la guerra civil asolaba el país y las otras grandes empresas hacían las maletas. complicidad rotunda que se concreta en una colosal donación de dinero en nombre del tótem sagrado de las multinacionales: negocio como siempre. La sentencia del tribunal penal de París, producida el lunes 13 de abril, es extremadamente severa: condena a Lafarge (que se convirtió en filial del grupo LafargeHolcim en 2015 tras su absorción por el fabricante de cemento suizo) a una multa de 1.125 millones de euros y reconoce la culpabilidad de ocho ex directivos por financiar el terrorismo, entre ellos el entonces director general, Bruno Lafont, que llevó a Manu Militari a prisión al final de la audiencia. La defensa apeló.

En el libro de Justine Augier, descubrimos a los tres jóvenes abogados en el origen de la denuncia, en el verano de 2016, descalzos, en monos, en una pequeña oficina sofocante por un calor en la calle Saint-Lazare, en París. La ley, nada más que la ley, es su línea clara. Trabajan para…