La receta sencilla y original de mini albóndigas con romero y nata

“A pesar de la aparente sencillez de la receta de las empanadillas, me di cuenta de que a mucha gente le cuesta conseguir unas empanadillas perfectas: o no se mantienen juntas, o revientan durante la cocción o quedan demasiado secas…” Esta observación es la de Déborah Dupont-Daguet, directora de la Librairie Gourmande de París y autora de “Les Boulettes de nos rêve” (Primeras ediciones). Un libro donde ha optado por ofrecer albóndigas, jugosas, deliciosas, en salsa o crujientes, para devorar como aperitivo o como plato principal, alrededor de una mesa o para llevar en un sándwich.

En busca de la bola de masa ideal, pidió a chefs y amigos que compartieran sus recetas, como las de estas mini bolas de masa, que surgieron de los sabios consejos de la diseñadora gráfica Emilie Greenberg. “ A Emilie le apasionan las salchichas, hasta el punto de haberles dedicado un libro entero titulado, esto es imposible de inventar, “¡Me encantan las salchichas!”. Esta receta a base de carne de embutido es sorprendentemente sencilla, muy rápida de preparar y, al mismo tiempo, original con su cremosa salsa de romero. »

Rinde unas 20 mini albóndigas

10 minutos de preparación

10 minutos de cocción

para las albóndigas

200 g de carne de embutido (cerdo y ternera)

1 yema de huevo

1/2 cebolla salteada en la sartén

1/2 diente de ajo en puré

3 ramitas de romero picadas muy finas (casi como polvo)

1 cucharada cucharada de pan rallado

1 cucharada cucharada de aceite neutro (girasol)

2 cucharadas cucharada de mantequilla

1 cucharada cucharada de vino blanco seco

Sal, pimienta

para la salsa

2 cucharadas cucharadas de crema fresca espesa

1 ramita de romero

1 cucharada cucharada de mantequilla

En una ensaladera mezclar la carne de la salchicha, la yema de huevo, la cebolla, el ajo, el romero y el pan rallado. Sal, pimienta y mezcla bien. Haz mini albóndigas con dos cucharas pequeñas.

En una sartén grande, calienta el aceite y la mantequilla a fuego alto. Añade las albóndigas y dóralas durante unos 2 minutos por cada lado, rociándolas con la grasa. Reserva las albóndigas.

Desglasar la sartén con el vino blanco. Vuelva a agregar las albóndigas y continúe cocinando durante 2 minutos a fuego lento por cada lado. Reserva nuevamente las albóndigas.

Coloca en la sartén la mantequilla, la ramita de romero, la nata, la sal y la pimienta y mezcla a fuego lento.

Agrega las albóndigas durante 1 a 2 minutos para calentarlas.

Para apoyo

Servir con linguini cocidos al dente en abundante agua. Reserva un chorrito de agua para la pasta, que puede resultar útil para diluir la salsa de crema si queda demasiado espesa.