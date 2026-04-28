Cerrado el estrecho de Ormuz, Trump enviará una delegación a Pakistán para negociar… Actualización sobre la situación

Irán vuelve a bloquear este domingo 19 de abril el estratégico Estrecho de Ormuz, en represalia por el continuo bloqueo de sus puertos por parte de Estados Unidos, tres días antes de que expire el alto el fuego entre ambos países y mientras Teherán considera aún lejano un acuerdo de paz.

Irán anunció el sábado que reanudaría “control estricto” del Estrecho de Ormuz, revocando su decisión de reabrir esta ruta marítima por la que normalmente pasa una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas.

Poco después de este anuncio, al menos tres barcos comerciales que intentaban cruzar el estrecho fueron atacados. “Cualquier intento de acercarse al Estrecho de Ormuz se considerará cooperación con el enemigo y el buque infractor será atacado”dijo la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de Irán.

Después de más de un mes de una guerra que dejó miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y que perturbó gravemente la economía mundial, el anuncio de la reapertura del estrecho el viernes dio un impulso a los mercados financieros y provocó una fuerte caída de los precios del petróleo. El nuevo ajuste, que corre el riesgo de provocar nuevas turbulencias en los mercados mundiales cuando vuelvan a abrir el lunes. “Juegan más inteligentemente”reaccionó el sábado el presidente estadounidense Donald Trump, denunciando un “chantaje”. “No nos pueden chantajear”estalló.

Este domingo, Irán reafirmó que el bloqueo naval estadounidense constituía “no sólo una violación del alto el fuego”pero también “un acto ilegal y criminal”. “Al infligir deliberadamente un castigo colectivo a la población iraní, equivale a un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad”añadió el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaïl Baghaï, en X.

El presidente Donald Trump anunció el domingo que una delegación estadounidense estaría en Pakistán el lunes para reiniciar las negociaciones con Irán, al tiempo que amenazó con destruir la infraestructura de ese país si las conversaciones fracasaban. Un poco más tarde ese mismo día, la Casa Blanca aclaró que el vicepresidente JD Vance encabezaría esta delegación.

En un mensaje en la red Truth Social, Donald Trump también acusó a Teherán de haber violado el alto el fuego, que expira dentro de tres días, al lanzar ataques el sábado en el Estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense escribió que estaba ofreciendo a Irán una “acuerdo razonable” y que en caso de negativa de Teherán, “Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y puentes en Irán. ¡BASTA DE JUGAR A LOS CHICOS AGRADABLES! ».

En su mensaje del domingo, el presidente estadounidense dijo sobre las centrales eléctricas y los puentes en Irán: “Caerán rápidamente, caerán fácilmente y, si no aceptan el ACUERDO, será un honor para mí hacer lo que otros presidentes deberían haber hecho con Irán durante los últimos 47 años”..

Las conversaciones anteriores en Islamabad con una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance –a un nivel sin precedentes entre los dos países desde la Revolución Islámica de 1979– terminaron en un fracaso el 12 de abril.

Donald Trump dijo el viernes que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido, una cuestión crucial, que Teherán negó. Y si el presidente americano volviera a informar el sábado “muy buenas conversaciones” Con Teherán, la historia es, nuevamente, muy diferente en el lado iraní. “Aún estamos lejos de haber concluido el debate”declaró el sábado por la tarde el poderoso presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, que participó en las negociaciones de Islamabad frente a una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance. “Hemos avanzado en las negociaciones, pero persisten muchas diferencias y algunos puntos fundamentales siguen sin resolverse”añadió.

En el Líbano, el otro frente de la guerra, un soldado francés murió el sábado y otros tres resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, en una emboscada contra las fuerzas de paz en el sur del país. El ataque, que se produjo un día después de la entrada en vigor de una tregua de diez días en el Líbano, fue atribuido al grupo proiraní Hezbollah, que negó sin embargo cualquier implicación.

Secretario General de la ONU, António Guterres “fuertemente condenado” el ataque que costó la vida a un soldado de paz francés en el sur del Líbano e hirió a otras tres personas. “Este es el tercer incidente, en pocas semanas, que provoca la muerte de cascos azules” de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), denunció, según un comunicado de su portavoz.

El sábado, el ejército israelí anunció que había establecido una “línea amarilla” demarcación en el sur del Líbano, como en la Franja de Gaza, y han “Eliminó una célula terrorista” operando cerca de sus tropas. También anunció la muerte de dos de sus soldados en la región desde el inicio de la tregua.

“Un alto el fuego significa un cese completo de todas las hostilidades. Como no confiamos en este enemigo, los combatientes de la resistencia permanecerán en el terreno, con el dedo en el gatillo, y responderán a las violaciones”.dijo el líder de Hezbolá, Naïm Qassem, afirmando que no se puede lograr una tregua. “unilateral”.

Emmanuel Macron recibirá el martes al primer ministro libanés Nawaf Salam, informó este domingo el Elíseo. “Esta visita será una oportunidad para que el Jefe de Estado reitere su compromiso con el pleno respeto del alto el fuego en el Líbano, el apoyo de Francia a la integridad territorial del país y las acciones emprendidas por el Estado libanés para garantizar la plena soberanía del país y el monopolio de armas”subrayó la presidencia francesa.

España pedirá este martes a la Unión Europea que rompa su acuerdo de asociación con Israel al considerar que su gobierno “viola el derecho internacional”anunció este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Este martes el Gobierno español presentará a Europa una propuesta encaminada a que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel”porque un gobierno “que viola el derecho internacional (…) no puede ser socio de la Unión Europea”argumentó Pedro Sánchez durante un acto electoral en Andalucía. “Es así de simple”añadió.

El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró “sorprendido” por una serie de ataques incendiarios “antisemita” que se han producido en las últimas semanas en Londres, mientras la policía antiterrorista investiga un posible vínculo con el régimen iraní.

Un nuevo ataque se produjo durante la noche del sábado al domingo, esta vez contra una sinagoga, sin causar heridos. “Mientras continúa el conflicto en Medio Oriente”la policía “permanece vigilante ante la amenaza de agresión estatal iraní en el Reino Unido”declaró la comisionada adjunta Vicki Evans durante una rueda de prensa. Planteó la posibilidad de una “Recurso del régimen iraní a intermediarios criminales”.