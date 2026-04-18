“Pedimos a Francia que grave los superbeneficios de las petroleras”

Mientras que desde hace varias semanas los franceses y los europeos han visto dispararse sus presupuestos de combustible –sin ninguna esperanza de un rápido retorno a la normalidad–, las principales empresas energéticas han visto dispararse sus beneficios. El caso de TotalEnergies es particularmente revelador, ya que, según el “Financial Times”, esta empresa obtuvo más de mil millones de dólares en beneficios al margen de la crisis. Al mismo tiempo, los márgenes brutos de las refinerías francesas se han cuadruplicado desde los primeros ataques israelíes-estadounidenses contra Irán. Es en este contexto, y con bastante lógica, que cinco países europeos (Alemania, España, Italia, Austria y Portugal) pidieron a la Unión Europea que actuara y enviara “un mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben hacer su parte para aliviar la carga del público en general”.

Recordemos, la situación actual es el resultado de un aumento de los precios del crudo impuesto por un conflicto exterior y sin relación con un aumento de la actividad real de las empresas energéticas. Por lo tanto, nos enfrentamos a un caso clásico de superganancias, causadas por factores externos; una situación en la que los actores económicos se benefician de una situación crítica para aumentar sus beneficios, a expensas de la población que ve dispararse sus gastos esenciales de viaje o calefacción. Es inaceptable ver que el sector privado obtenga tales ingresos en tiempos de crisis cuando, al mismo tiempo, a los franceses se les pide que se ajusten el cinturón, una vez más. Por lo tanto, es legítimo e incluso necesario gravar estos superbeneficios para ayudar a quienes más lo necesitan.

Ya vivimos una situación similar en 2022 después de que Rusia invadiera Ucrania. Y Europa no dudó en actuar para gravar los superbeneficios vinculados al aumento del coste de la energía. Esto generó 29 mil millones de euros, principalmente en Polonia, Italia, España, etc. Sin embargo, con ingresos decepcionantes en Francia, que entonces sólo había recaudado 67 millones de euros, esencialmente porque las actividades de Total, que deberían haber sido gravadas, estaban fuera del ámbito de la Unión Europea y debido a una base demasiado restringida.

Así que sí, sin duda será necesario ajustar esta fiscalidad: por ejemplo, incluir el comercio de petróleo, además del refinado, revisar los umbrales, incluido el que define los superbeneficios, implementar medidas antiabuso para evitar la deslocalización artificial de los beneficios de estas grandes empresas o incluso gravar el volumen de negocios en lugar de sólo los beneficios… Pero es perfectamente posible establecer un impuesto de este tipo, como lo ha confirmado la jurisprudencia europea, y nos sorprende ver a quienes no quieren denunciar al mismo tiempo su ineficacia. de un sistema así y el daño que causaría a nuestros campeones europeos. Recuerde que las empresas energéticas que estuvieran sujetas a dicho impuesto obtendrían beneficios, continuarían obteniendo enormes beneficios y que sólo una parte de ellos estaría sujeta a impuestos.

Por último, los ingresos procedentes de un impuesto de este tipo podrían ayudar a financiar ayudas a los hogares más en dificultades (la reducción general de los impuestos es un disparate que beneficiaría sobre todo a quienes menos la necesitan), así como la inversión en la transición energética de nuestro país, la única solución a largo plazo para protegernos de los efectos de futuras crisis petroleras. Porque recordemos aquí tres hechos evidentes. La primera es que es la política fiscal carente de financiación e ineficaz de los últimos diez años de macronismo, la que nos ha puesto en una situación presupuestaria que también dificulta ayudar a los franceses en caso de crisis.

Segunda evidencia: todavía no tenemos petróleo. Desde la década de 1970, las crisis han continuado y, sin embargo, todavía no hemos completado con éxito la transición energética que nos protegería de ellas. Sin embargo, la única manera de reducir esta dependencia y, al mismo tiempo, reducir el coste de las crisis energéticas es invertir masivamente en la transición energética de nuestro país, lejos de los zigzags y las múltiples renuncias al macronismo en este ámbito. Por último, acabemos con las noticias falsas difundidas desde hace varias semanas por populistas y extremistas: no, el Estado no gana dinero en caso de crisis. En realidad es todo lo contrario. Una crisis es cara. A las empresas, a los ciudadanos y al Estado. Entre el Covid, la guerra de Ucrania y la guerra de Irán, tenemos incluso la impresión de asistir a nuevas crisis petroleras cada cuatro años. Si las crisis llenaran las arcas, habríamos eliminado nuestro déficit hace mucho tiempo.

Por todas estas razones, hoy pedimos a Francia que deje de actuar sola y que salga de su aislamiento a nivel europeo apoyando oficialmente la aplicación de impuestos sobre los beneficios extraordinarios. Es tanto un imperativo de eficiencia económica como un requisito de justicia social.

Tribuna iniciada por Aurore Lalucq, eurodiputada, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo y copresidenta del partido Place publique. Firmantes (en orden alfabético):

David Assouline exsenador de París y miembro de la oficina nacional del Partido Socialista;

Jerome Auslender teniente de alcalde de Clermont-Ferrand y miembro del partido Place publique;

Gregorio Blanco senador Lugar Público;

Carole Delga presidente socialista de la Región Occitanie-Pyrénées Méditerranée

Olivier Fauré diputado socialista por Sena y Marne, primer secretario del Partido Socialista;

Claire Fita eurodiputado socialista;

Jean-Marc Germain eurodiputado socialista;

Rafael Glucksmann eurodiputado y copresidente de Place publique;

François Hollande diputado socialista por Corrèze, ex presidente de la República;

Yannick Jadot el senador Les Ecologistes de Paris, ex candidato a las elecciones presidenciales;

François Kalfon eurodiputado socialista;

Nicolás Mayer Rossignol alcalde socialista de Rouen;

Nora Mebarek eurodiputado socialista;

Pierre Jouvet eurodiputado y secretario general del Partido Socialista;

Alexandre Ouizille senador socialista de Oise;

Thomas Pellerin-Carlin Plaza Pública MEP;

Emma Rafowicz eurodiputado socialista;

Chloé Ridel eurodiputado y portavoz del Partido Socialista;

Aurélien Rousseau diputado socialista por Yvelines;

Eric Sargiacomo eurodiputado socialista;

Marisol Touraine ex ministro socialista de Sanidad;

Laurence Tubiana presidente de la Fundación Europea por el Clima, presidente de la Convención Ciudadana para la Transición Ecológica;

Boris Vallauddiputado socialista por las Landas, presidente del grupo Socialistas y Aliados en la Asamblea Nacional.