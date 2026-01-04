“Venezuela posee casi una quinta parte de las reservas de petróleo del mundo... Su control otorga a Estados Unidos un mayor poder geopolítico”





“El sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su tiránica expropiación constituyó el mayor robo de riqueza y propiedad estadounidense jamás registrado. » Así justificó Stephen Miller, uno de los principales asesores de Donald Trump, el secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Durante su rueda de prensa en la que detalló la intervención militar, el presidente americano también hizo numerosas referencias al petróleo ” robado “socavando en el proceso toda su historia sobre el narcotráfico venezolano. Para comprender el papel que juega el oro negro en este conflicto, llamamos a Adam Hanieh. Este profesor de la Universidad de Exeter, en Gran Bretaña, es uno de los mejores especialistas en petróleo. En particular, publicó “Crude Capitalism” (Verso), una historia de cómo el oro negro ha dado forma a la geopolítica y los mercados globales.





Estados Unidos es el principal productor mundial de petróleo y gas. ¿Por qué Trump busca hacerse con el petróleo venezolano?





Adam Hanieh Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, por delante de Arabia Saudita y Estados Unidos: 300 mil millones…