¿Qué podemos esperar de las conversaciones entre Tailandia y Camboya que comienzan este miércoles?





¿Hacia un nuevo cese de hostilidades entre Camboya y Tailandia? Los dos países iniciaron el miércoles 24 de diciembre conversaciones que durarán cuatro días con el fin de poner fin a sus enfrentamientos mortales, informaron las autoridades camboyanas. Representantes de Tailandia y Camboya se reunieron en un cruce fronterizo en la provincia tailandesa de Chanthaburi.





Una reunión muy esperada desde la reanudación de los combates transfronterizos en diciembre, que bien podría no haberse materializado. También el lunes, Phnom Penh exigió que las discusiones se celebren en terreno neutral, en Malasia, país que ostenta la presidencia de turno de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 2025. Las respectivas autoridades esperan un apaciguamiento del conflicto, que ya ha provocado el desplazamiento de más de 900.000 habitantes. “New Obs” hace balance de la situación.





• Comienzan las conversaciones en el puesto fronterizo tailandés





El miércoles, el gobierno camboyano publicó una fotografía de las delegaciones de defensa de los dos países en una sala escasamente amueblada y dijo que las conversaciones habían comenzado.









El ministro tailandés de Asuntos Exteriores, Sihasak Phuangketkeow, indicó el lunes que los intercambios se producirán en esta provincia tailandesa, en el marco de un comité fronterizo bilateral preexistente cuyas reuniones se organizan alternativamente en los dos países.





Pero a principios de semana la reunión se vio comprometida. “Por razones de seguridad relacionadas con los combates en curso a lo largo de la frontera, esta reunión debería celebrarse en un lugar seguro y neutral”escribió el ministro camboyano de Defensa, Tea Seiha, en una carta fechada el lunes dirigida a su homólogo tailandés, Nattaphon Narkphanit.





El interesado quiso tranquilizar a las autoridades camboyanas el martes 23 de diciembre declarando que Chanthaburi estaba “seguro” y que había “Casi no hay peleas” en esta provincia fronteriza.





• Camboya tiene la intención de “garantizar el cese de las hostilidades”





El objetivo de estas conversaciones es “garantizar el cese de las hostilidades”para restablecer la estabilidad y “facilitar un rápido regreso a la normalidad”indicó el gobierno camboyano.





A pesar de los intercambios de disparos transfronterizos, el Ministerio del Interior de Camboya declaró esta semana “Optimista sobre la sinceridad que mostrará Tailandia” en la aplicación de un alto el fuego.









A principios de esta semana, cuando los dos países acordaron mantener conversaciones bilaterales próximamente, después de participar en una reunión de la Asean en Malasia, el Ministerio de Defensa camboyano declaró que el ejército tailandés había desplegado aviones de combate para bombardear zonas de las provincias de Preah Vihear y Siem Reap, donde se encuentra el famoso complejo de templos de Angkor, muy turístico. Tailandia, por su parte, indicó que había respondido a decenas de cohetes camboyanos, con ataques aéreos contra dos objetivos militares camboyanos.





• Tailandia “espera resultados positivos”





dijo a los periodistas en Bangkok el portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, Surasant Kongsiri. “Esperamos firmemente que esta reunión conduzca a resultados positivos”. Sin embargo, añadió que su éxito depende de la sinceridad de Camboya, tanto en palabras como en hechos.





Bangkok había exigido anteriormente que Phnom Penh anunciara primero una tregua y cooperara con los esfuerzos de limpieza de fronteras; condición necesaria para lograr una tregua duradera.





“Un alto el fuego genuino y duradero no puede ser el resultado de una declaración unilateral, sino que debe ser el resultado de debates en profundidad y de la expresión de una voluntad política sincera”dijo el martes el ministro de Asuntos Exteriores, Sihasak Phuangketkeow, el día X.





El acuerdo de alto el fuego firmado en octubre bajo los auspicios del presidente estadounidense, Donald Trump, fue suspendido cuando soldados tailandeses resultaron heridos al pisar una mina que Bangkok acusó a los camboyanos de haber colocado recientemente.





• Un conflicto que dura





Los dos países han disputado durante mucho tiempo partes del territorio a lo largo de su frontera de 800 kilómetros, trazada durante la era colonial.





El conflicto se reanudó con fuerza este año, dejando 43 muertos y 300.000 desplazados en cinco días de enfrentamientos en julio antes de una tregua que no se mantuvo. Lo mismo ocurre con el alto el fuego de octubre, del que se jactaba Donald Trump.





Desde el 7 de diciembre, nuevos combates han dejado al menos 44 muertos: 23 del lado tailandés y 21 del lado camboyano. Una reanudación de las hostilidades que obligó a evacuar a más de 900.000 habitantes de ambos lados y perjudicó también la actividad turística.





La comunidad internacional pide apaciguamiento y China se erige como mediadora entre los dos países.