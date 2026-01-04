Demandas, “exilio” simbólico en Bruselas… Cuatro preguntas sobre el movimiento





Médicos de la ciudad y clínicas privadas prometen huelga “sin precedentes” en enero para defender su libertad de ejercicio, y los sindicatos llaman a parar la actividad del 5 al 15 de enero, para protestar en particular contra las medidas de la ley de financiación de la Seguridad Social. El gobierno, por su parte, no descarta requisiciones. Aquí hay cuatro preguntas para entender el movimiento.





• ¿Por qué están en huelga?





Los médicos protestan contra varias medidas de la Ley de financiación de la Seguridad Social (LFSS) para 2026, adoptada a mediados de diciembre, y contra políticas más amplias que “poner en peligro” su “libertad de ejercicio”.





Entre las quejas: un presupuesto insuficiente ante las crecientes necesidades, un mayor control de los requisitos de paros laborales o medidas que permiten a las autoridades reducir “de manera autoritaria” los precios de determinados actos, en “eludiendo” diálogo social. Un artículo prohíbe, por ejemplo, el exceso de tasas en el contexto de una nueva “curso de prevención” destinado a personas con enfermedades crónicas. Otro permite reducir determinados precios de actos que han evolucionado significativamente. La LFSS también ha endurecido significativamente las condiciones para combinar el empleo y la jubilación, algo que practican ampliamente los médicos.









Los médicos generalistas están en pie de guerra contra la limitación de sus paros laborales y contra el proyecto de ley antifraude, que prevé obligar a determinados profesionales (objetivos de sus estadísticas) a reducir sus prescripciones de bajas por enfermedad.





Por último, todo el mundo teme, en el marco de la lucha contra los desiertos médicos, la restricción de su libertad de instalación, tema de los textos que se están examinando actualmente en el Parlamento.





“Las elevaciones desde el suelo son impresionantes. Los médicos se sienten traicionados. El movimiento será excesivamente seguido, no lo había visto en 30 años”dice Frank Devulder, presidente del sindicato CSMF





• ¿En qué consiste el movimiento?





Rara vez, todos los sindicatos representativos piden el cese de sus actividades del 5 al 15 de enero. Se manifestarán en París el sábado 10 de enero a las 13 horas, entre el Panteón y el Ministerio de Sanidad.





La huelga debería aumentar: en los pabellones clínicos la actividad se reducirá a partir del lunes, y “detenido” a partir del 10 de enero, día de una gran manifestación prevista en París. Los cirujanos, ginecólogos-obstetras y anestesistas-resucitadores del sindicato Le Bloc incluso están planeando una “exilio” simbólicamente del 11 al 14 de enero, en Bruselas, para ” demostrar “ las consecuencias de la huida de los médicos al extranjero. Se espera que participen más de 2.000 médicos. Regresarán el día 14.









Obligados a garantizar la continuidad de la atención a los pacientes ya hospitalizados, pretenden “reducir la actividad” el 5 de enero, por “detenerse por completo” el 10.





• ¿Qué interrupciones puede esperar?





Según datos del Seguro de Salud, Francia cuenta con alrededor de 8.000 cirujanos, 3.950 anestesistas-intensivistas y 3.450 ginecólogos-obstetras del sector privado, de los cuales sólo un millar realizan partos, según Le Bloc. Los 2.000 registrados inicialmente en Bruselas representan alrededor del 15% de la población activa (sólo en el sector privado).





ellos son solo “la punta del iceberg”cree el Bloque, ya que muchos harán huelga sin salir. Los pacientes que lleguen a la sala de urgencias o a la sala de maternidad, salvo en caso de emergencia que ponga en peligro su vida, “trasladado a hospital público”ya bajo tensión.





La Federación de Hospitalización Privada (FHP) apoya el movimiento y su presidente, Lamine Gharbi, predice una huelga “muy popular” con probablemente “El 80% de los quirófanos cerrados”.









Sin embargo, los prefectos pueden solicitar profesionales para realizar misiones de servicio público (urgencias, maternidades, etc.). Las pacientes que vienen a dar a luz, por ejemplo, sólo serán trasladadas a otro lugar si su estado lo permite, asegura Bertrand de Rochambeau, presidente de Syngof (ginecólogos).





Es difícil predecir qué proporción de oficinas de la ciudad estarán cerradas. Pero todos los sindicatos representativos están movilizados (Avenir Spé/Le Bloc, CSMF, FMF, MG France, SML, UFML), al igual que los estudiantes (Isni, Isnar-Img, Anemf) y la generación joven (Jeunes Médecins, Médecins pour Demain).





Según una encuesta del sindicato CSMF, el 85% de sus afiliados harán huelga. Alrededor de 13.500 médicos informaron de su movilización en el sitio medecinsengreve.fr, lanzado por Jeunes Médecins Ile-de-France.





• ¿Cuál es la respuesta del gobierno?





En una carta abierta a los médicos, la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, intentó “renovar (el) diálogo”. Subraya que algunas medidas impugnadas han desaparecido, como la introducción de una multa para los médicos que no completen el expediente médico compartido (DMP, historia clínica digital) de los pacientes, disposición censurada por el Consejo Constitucional. También promete no bajar ningún precio unilateralmente.





También se prevén medidas para garantizar la permanencia de los cuidados, o incluso “solicitudes”anunció Stéphanie Rist el domingo. En una entrevista con La República del Centro publicada el domingo, indicó que había “durante varios días”, “Tomó medidas para organizar la permanencia de la atención con las Agencias Regionales de Salud (ARS), los establecimientos, los propios profesionales para que nuestros conciudadanos no corran peligro durante esta movilización”.









“También podemos recurrir a requisiciones, si es necesario”añadió.





También respondió a ciertas críticas de los médicos: “Ha habido un aumento exponencial de los sobrecostos en los últimos años. Incluso si el abuso sólo afecta a una minoría de médicos, no podemos dejar la situación como está porque tenemos conciudadanos que renuncian a la atención médica por motivos económicos”añadió.