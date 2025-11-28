uno de los dos fugitivos detenidos, el más peligroso aún en fuga





Su fuga solo duró 24 horas: uno de los dos detenidos fugados “anticuado”con una sierra para metales, procedente de la prisión de Dijon el jueves, fue detenido este viernes 28 de noviembre por la mañana en Saona y Loira, mientras que el otro fugitivo, “potencialmente peligroso”sigue prófugo.





• Un recluso encontrado bebiendo café





Uno de los dos detenidos que se fugaron el jueves fue detenido este viernes por la mañana. Sería “muy probable” del mayor de los dos, 32 años “sujeto a verificación formal de identidad”afirmó el fiscal de Dijon, Olivier Caracotch, en un comunicado de prensa.





Fuentes cercanas al caso precisan que el fugitivo estaba tomando un café en el bar-tabac-PMU de Bey, pueblo cercano a Chalon-sur-Saône, cuando los policías de élite de la BRI (brigada de investigación e intervención) lo detuvieron, sin que opusiera resistencia.









Se encontraba en prisión preventiva por “amenazas habituales y violencia contra el cónyuge agravadas”según la fiscalía de Dijon. Ahora se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión por “escape organizado de pandillas”.





• El segundo detenido “potencialmente peligroso” sigue prófugo





El otro detenido fugado, de 19 años y considerado “potencialmente peligroso”todavía está prófugo. “Casi un centenar de policías” siguen movilizados, según la fiscalía de Dijon, “para lograr la interpelación de la segunda persona”añadió el fiscal.





Ya condenado diez veces por violencia agravada y, en particular, secuestro, se encontraba en prisión preventiva tras ser acusado de tentativa de asesinato y concierto para delinquir.













• Una escapada “a la antigua”





Los dos prisioneros escaparon. “anticuado”según los sindicatos penitenciarios, cortando los barrotes de sus celdas con simples hojas de sierra para metales. “La hipótesis más probable” es que estas palas fueron entregadas por drones, según Olivier Caracotch, quien recordó que, recientemente, el tribunal de Dijon había condenado a un individuo por entregas por drones en esta prisión, “especialmente hojas de sierra”.





Después de serrar los barrotes de sus celdas ubicadas en la planta baja, los presos utilizaron láminas para cubrir los alambres de navajas que cubrían el primer muro circundante y así trepar por él para llegar al patio de la prisión. Luego solo tuvieron que salir “por el porche del recinto penitenciario”según Olivier Caracotch. Este porche se abre por la mañana para dejar entrar al personal, dijeron varias fuentes familiarizadas con el asunto.









• Antiguo establecimiento





El ruinoso centro de detención preventiva de Dijon, situado cerca del centro de la ciudad, no está cubierto con redes anti-drones. “Nuestra organización ha denunciado continuamente la ausencia de dispositivos antidrones”subrayó el sindicato Ufap-Unsa Justicia, evocando “ballets incesantes” encima del centro de detención preventiva de Dijon.





El establecimiento, que data de 1853, forma parte del plan “portátil cero” anunciado recientemente por el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, y que pretende, con un coste de 29 millones de euros, hacer seis prisiones. “completamente impermeable” a móviles.





La UFAP saluda la “deseo de mejorar la seguridad” de este plan pero el ” demora “ Es tan importante que es más de uno. “caplasma sobre una pata de palo”según el sindicato.





En un mensaje en X, Gérald Darmanin prometió “un verdadero shock de seguridad en nuestras cárceles” después de estos “fugas inaceptables de Dijon”.









“Lucharé para tener recursos adicionales para la seguridad de los agentes y de los franceses”aseguró, enumerando las medidas que ya están en marcha, en particular la creación de “1.000 nuevos funcionarios penitenciarios el año que viene” OMS “compensará en parte la importante escasez de agentes en nuestras prisiones”.