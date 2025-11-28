Tu inglés no es perfecto, pero la IA puede solucionarlo





“¡Un verdadero trauma! » Durante estas cenas corporativo fin de año, donde directores ejecutivos (al estilo americano CEO, para CEO) invitan a sus vicepresidentes (“vicepresidentes”) a elogiar sus resultados en el lenguaje de Bill Gates, hagan esta prueba: entre peras y queso, cuando los idiomas se aflojen, pida a su vecino que le cuente sus dificultades con los seminarios multilingües o sus primeros lanzamientos sin intérprete. Hay muchas posibilidades, por muy competente que sea, de que deje hablar a su corazón y a sus traumas de incomprensión con los angloparlantes. Pero ojo, la confesión “no debe salir de aquí” y, sobre todo, “Fue hace mucho tiempo”.





En Francia, no hablar inglés con fluidez no sólo es un tabú, sino que también representa un obstáculo para avanzar profesionalmente: casi uno de cada dos franceses (43%) ya ha rechazado una oportunidad debido a su nivel lingüístico. Y el 57% de nosotros piensa que “Practicar inglés es fundamental para conseguir trabajo”, según un estudio realizado a principios de octubre por el Círculo de Idiomas, un organismo de formación que promete “devolver el poder a la gente” ayudándoles a dominar un idioma extranjero…





Pero si aprender con el sudor de la frente (con la ayuda de un profesor, el método Assimil o la aplicación Duolingo) sigue atrayendo a los políglotas en ciernes, hoy una revolución tecnológica está cambiando la situación: la llegada de los traductores automáticos, impulsados ​​por inteligencia artificial (IA).





Traducir, comprender y hablar nunca ha sido tan fácil





“Hace diez años, cuando traducíamos para empresas, a menudo nos decepcionábamos mucho, recuerda Julien Floch, socio asociado y especialista en inteligencia artificial de la consultora Wavestone. Hasta 2018, estas tecnologías, basadas en modelos estadísticos, no estaban realmente completas…” Pero la técnica ha dado un paso adelante con una nueva IA generativa, de la que ChatGPT se ha convertido en el emblema. “A partir de 2022 empezamos a obtener traducciones de muy buena calidad, incluso con herramientas gratuitas. Con, además de estilo, matices culturales, un tono…”





Tanto es así que hoy en día, estas IA se han consolidado en la vida profesional diaria. Ilustración con este alto ejecutivo, aunque cómodo con el inglés, pero que admite usarlo todos los días para poder “ahorrar un tiempo precioso”. Por ejemplo “para actualizar el CV de un consultor o subtitular diapositivas de PowerPoint. En mi trabajo, donde la relación con el cliente es importante, una carta enviada rápidamente y con errores puede dar una imagen negativa de la empresa. Allí, este riesgo ha desaparecido”, Da la bienvenida nuevamente al profesional.





Su empresa optó por las herramientas de Microsoft, juzgó “más seguro”. Pero no importa la elección de armas: Google Translate o “simple” IA generativa como ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Gemini (Google), Le Chat (Mistral AI) o LLaMA (Meta)… Traducir, comprender e incluso hablar en un idioma extranjero nunca ha sido tan sencillo.











Baptiste lo admite rotundamente: “¡Siempre he sido terrible con el inglés! » Para incorporarse al departamento de marketing de un grupo internacional del sector del automóvil, este treintañero empezó por seguir una formación lingüística acelerada. Un paso necesario para “estar más cómodos y para entender”, pero aún insuficiente.





” Afortunadamentesusurra, La última generación de traductores me ayuda a diario con las numerosas notas que me envía la central. Pero sobre todo hablo más fácilmente en las reuniones. Durante las videoconferencias muestro los subtítulos en francés y, cuando la gente habla muy rápido o hay mucha gente, me ayuda a seguir las conversaciones. Por mi parte, tengo preparadas mis preguntas con antelación y sé cuándo formularlas. Esta práctica más fluida también me permitió entrar en contacto con personas de alto rango en la empresa. Es como una muleta en la que puedo apoyarme. Ya no me digo a mí mismo presa del pánico “¡Dios mío, no sé qué hacer!” y me atrevo a dar mi opinión. »





Una observación que es la sal de las empresas especializadas en IA lingüística. Como la alemana DeepL, que pretende ser una alternativa europea y segura a los servicios de Gafam. Frente a los gigantes americanos, multiplica las soluciones para “liberar a las empresas de todo el mundo de la barrera del idioma”, sino también para gobiernos e individuos.





Según una encuesta de Deepl en colaboración con Opinea realizada en Francia el pasado mes de febrero, el 60% de los usuarios de IA lingüística encuestados notaron una influencia positiva en su carrera, y el 70% de los directivos, un aumento de la productividad. “Esta encuesta nos confirmó la importancia de utilizar la IA en el lugar de trabajo, insiste Ed Crook, vicepresidente de estrategia global de DeepL. Descubrimos que dominar un idioma extranjero era un gran desafío para muchas personas. Pero también que podría constituir un obstáculo. Para derribar estas barreras, los líderes deben marcar la pauta, aprovechar estas herramientas y alentar a sus empleados a hacerlo. Hay mucho revuelo en torno a la IA, pero si analizamos el retorno de la inversión, puedo asegurarles que el beneficio está ahí y es mensurable. »









Para este alemán con un inglés impecable, Francia representa un mercado importante, porque “Es un socio comercial importante, central en Europa y rodeado de naciones que hablan diferentes idiomas”. Y no vayas a decirle que también es porque está lleno de gente que se preocupa por el inglés, mezclando brillantemente su lengua materna con la de Shakespeare, como Louis de Funès en “El gendarme en Nueva York”… Sinceramente (o educado), el gerente resta importancia a la observación asegurando que este sentimiento no es una especificidad francesa. ” De todos modos, el sonrie, Una de mis misiones en DeepL es ayudarte, con nuestros productos, a desbloquear tu potencial. »





Traumatismos “puramente franceses”





Cuando se trata de “desbloquear”, David Bishop sabe un par de cosas al respecto. Desde hace veinticinco años que vive en Francia, este jovial irlandés se ha propuesto hacer que los franceses hablen inglés. Primero como profesor en la Cámara de Comercio e Industria de Lille y luego como formador autónomo. En su perfil de LinkedIn se presenta hoy como “Facilitador de capacitación, alineación y acción en inglés, al servicio de la toma de decisiones operativas y estratégicas”.





Y si prefiere no utilizar la palabra un tanto generalizada “entrenador”, así podemos entender su papel cuando ayuda a los líderes a superar su miedo a expresarse en público en un idioma que no es el suyo. “Y eso”, dijo, “ninguna IA, por muy eficiente que sea, podrá solucionarlo”. Y para explicar: “En este momento, estoy trabajando con un grupo de jóvenes adultos que están preparando un examen oral de cuarenta y cinco minutos para una maestría en marketing. Obviamente me preguntaron qué pensaba sobre la ayuda de la IA. No tengo nada en contra de la idea, si les ahorrará tiempo. Pero al final tendrán más dificultades para retener el texto así concebido. Y, sobre todo, después de un tiempo, ¡tendrán que levantarse y hablar frente a un jurado! ¿La IA los habrá preparado para esto? »





David Bishop sabe la respuesta: ninguna máquina podrá curar las ansiedades de un candidato, con una puntuación de 800 en el TOEIC (Test of English for International Communication) – un nivel excelente para esta prueba imprescindible para las empresas –, pero incapaz de pasar una entrevista en la lengua de Shakespeare sin tartamudear. Tampoco sabrá consolar a este director general de una multinacional que, un día, prácticamente la tomó como rehén en su despacho antes de soltarle entre dientes: “¡Llevo tres días sin dormir por la presentación que tengo que hacer en una semana! »





Trauma “puramente francés” que el voluble cincuentón no deja de preguntarse: “Creo que tu problema, en relación con el inglés, es el francés. Eres tan exigente con tu propia lengua, te presionas tanto para “hablar bien” que crees que tienes que hacer lo mismo con una lengua extranjera, y te olvidas de ser sencillo”.





¡Ah! El miedo bloqueador al juicio de los demás, la vergüenza de tener el acento equivocado, de usar la palabra equivocada o de parecer incompetente… “Me parece lamentable que esta vergüenza siga ahí, que sea un obstáculo en una carrera y que bloquee a personas que ciertamente tienen mucho que aportar a la empresa”. se lamenta Baptiste.





En el ámbito de los recursos humanos, la IA lingüística no ha demostrado su eficacia





Pero si tuvo la suerte de conseguir el trabajo de sus sueños sin dominar perfectamente el inglés, ¿cuántos ni siquiera llegaron a la entrevista? Basta desplazarse rápidamente por los sitios de ofertas de empleo para darse cuenta de que el más mínimo anuncio menciona “Se requiere inglés fluido o profesional”cuando no son dos idiomas que haya que dominar como un nativo. Al parecer, en el ámbito de los recursos humanos, la IA lingüística no ha demostrado su eficacia… Y los pocos directivos contactados aún no han estudiado esta cuestión concreta, pero “integrar bien la IA en su estrategia”o háganos saber lacónicamente que “ (su) La empresa, centrada en la relación y el servicio al cliente, favorece a los humanos y no utiliza IA”. ¿Cerrar la prohibición?





En la plataforma Malt, donde demuestra sus múltiples habilidades, Joévin Canet, ex periodista convertido en autónomo, ofrece sus servicios de marketing y posicionamiento de marca. Si no destacó sus cualidades lingüísticas, no es un descuido. Cash, admite que, con más de 50 años, como muchas personas de su generación, está lejos de dominar perfectamente el inglés.









Lo que no le impide realizar misiones: “La inteligencia artificial me permitió asumir misiones adicionales, admite. Pero ojo, no confío ciegamente en él y nunca lo usaré en un idioma que no conozco. ¿Qué garantía tendría de no hacer una mala interpretación total? »





Un pudor que otros, alimentados con ChatGPT y demás, quizás no tendrán. Desde su sede en California, Mark Zuckerberg, el jefe de Meta, presentó en septiembre unas nuevas gafas virtuales, las Meta Ray-Ban Display. Presagiando esto “hombre aumentado” con el que sueña, cuentan con una pantalla que se muestra de forma transparente en el cristal derecho y permitirá, entre otras cosas, mostrar subtítulos traduciendo una conversación en tiempo real.





¿Ciencia ficción? No precisamente. Sus modelos anteriores, ya en circulación, ofrecen traducción de voz en vivo de una discusión a través del brazo del marco. Y, antes de fin de año, Apple debería lanzar una función similar en sus auriculares AirPods de última generación en Europa. ¿Qué decir adiós al viejo Franglish?



