El Tribunal Supremo israelí ordena castigar a los ultraortodoxos que se nieguen al servicio militar

Publicado el 26 de abril de 2026 a las 16:18 horas. Lectura: 1 min.

El Tribunal Supremo de Israel ordenó este domingo 26 de abril al Estado imponer sanciones financieras a los judíos ultraortodoxos que se negaron al servicio militar obligatorio, en un nuevo episodio de la disputa entre la justicia y el ejecutivo sobre esta cuestión.

“A falta de medidas concretas que indiquen el deseo de actuar para hacer cumplir la obligación del servicio militar obligatorio (…) no queda otra opción que ordenar medidas operativas, que no constituyen otra cosa que la implementación directa de la ley”indica el texto del decreto de la Corte.

El gobierno de Benjamín Netanyahu iba a aprobar una ley para alistar a los judíos ultraortodoxos, que en gran medida están exentos del servicio militar. Pero el Primer Ministro, que depende de sus aliados ultraortodoxos para mantenerse en el poder, ha rechazado hasta ahora la adopción de tal texto, favoreciendo un proyecto de ley que, por el contrario, permitiría a los ultraortodoxos escapar del servicio militar.

Este proyecto de “ley de deserción”como lo llaman sus oponentes, ofende a la base electoral de Benjamín Netanyahu y a una gran mayoría de israelíes, en un momento en que decenas de miles de reclutas y reservistas siguen movilizados, particularmente en Gaza y contra el Hezbolá libanés.

Mientras tanto, los estudiantes de yeshivot (institutos talmúdicos) que se beneficiaron de una exención son llamados automáticamente al servicio, pero la mayoría se niega a ir allí, sin sufrir sanciones como exige la ley en teoría.

Básicamente, el Tribunal exige la eliminación de las ventajas financieras de las que disfrutan los ultraortodoxos, en particular en términos de impuestos locales y de transporte público, así como de subvenciones para guarderías.

El juez Noam Solberg, que redactó la sentencia, aclaró que no se trataba de “sanciones” pero de “pérdida de beneficios”enfatizando que “la promoción del servicio militar constituye un objetivo general legítimo” a ser tomado en consideración para “las condiciones de elegibilidad para un determinado beneficio”.

Arié Dery, líder del mayor partido ultraortodoxo, Shas, denunció “un grave ataque (…) a los cimientos mismos de la existencia del pueblo judío en Israel”. “El intento de imponer sanciones económicas y decretos contra los estudiantes de la Torá (textos religiosos, nota del editor) constituye una injusticia imperdonable”añadió en un comunicado de prensa.

Desde la creación de Israel en 1948, los judíos ultraortodoxos han disfrutado de una exención militar de facto, siempre que se dediquen a estudiar a tiempo completo en la ieshivá. Esta excepción fue cuestionada por la Corte Suprema a principios de siglo, a lo que sucesivos ejecutivos respondieron con acuerdos legislativos temporales para satisfacer a los ultraortodoxos, los hacedores y destructores de gobiernos.

Representan el 14% de la población judía de Israel y un grupo de aproximadamente 66.000 hombres en edad militar.