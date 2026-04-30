El alcalde de Valenciennes, condenado a 5 años de inhabilitación con ejecución provisional, deberá abandonar su mandato

Publicado el 30 de abril de 2026 a las 18:28 horas. Lectura: 2 min.

Apenas reelegido el mes pasado, el alcalde de Horizons en Valenciennes (Norte), Laurent Degallaix, fue condenado este jueves 30 de abril a cinco años de inhabilitación, con efecto inmediato, por apropiación ilegal de intereses y manipulación de testigos, por lo que tendrá que abandonar todos sus mandatos.

El funcionario electo de 60 años, alcalde de Valenciennes desde 2012, también fue condenado por el tribunal de Lille a dos años de prisión y una multa de 20.000 euros. Presente en las deliberaciones con uno de sus abogados, varios familiares y miembros del consejo municipal, abandonó corriendo el tribunal, sin prestar declaración.

Esta sentencia de inelegibilidad fue pronunciada con “ejecución provisional” : “es decir, cuando usted sale de este tribunal, le aplica a usted”le dijo el presidente, destacando también que ésta es la pena máxima prevista en esta materia.

A pesar de su proceso, que se desarrolló en condiciones increíbles en plena campaña electoral municipal, este amigo íntimo de Jean-Louis Borloo fue reelegido en marzo por un estrecho margen (36,5%) en la segunda vuelta en su ciudad, una subprefectura norte de 44.000 habitantes. También preside la comunidad urbana de Valenciennes Métropole (200.000 habitantes) y forma parte del consejo departamental del Norte.

Laurent Degallaix fue declarado culpable de haber presionado para contratar a una mujer con la que mantenía una relación íntima en una empresa encargada del aparcamiento en su localidad. También fue condenado por intentar convencer a esta mujer de que retirara una denuncia que le había presentado por esta adquisición ilegal de intereses y por haber utilizado su condición de alcalde para acelerar el despido de otra mujer, cercana a sus opositores políticos.

El presidente del tribunal estimó el jueves que los actos cometidos por Laurent Degallaix “socavar los cimientos de la democracia”añadiendo sus “indignidad” Para “un representante electo de la República”que ocupa “desde hace más de treinta años en cargos electos en Valenciennes”. También recordó que tenía “actos ya cometidos de toma ilegal de intereses”admitido en 2019 mediante procedimiento previo de admisión de culpabilidad.

El presidente denunció “Sentimiento de impunidad” del elegido y un “pérdida total de orientación”lamentando no haberlo hecho “no muestra cuestionamientos” durante su juicio.

El fiscal también había comparado a Laurent Degallaix con un “dios que decide todo” en Valenciennes.

Para Eric Darques, de la asociación AC!! Anticorrupción, parte civil del juicio, “Lo principal es que la justicia ha dicho hoy que un tipo, un funcionario electo que se permite este tipo de cosas, no tiene lugar al frente de un ayuntamiento, al frente de una comunidad y que debe salir”. Eric Darques también celebró el jueves que se haya dicho esto “de manera muy clara uniendo la sentencia a una sentencia de ejecución provisional”.

Tanneguy Adriencense, presidente del grupo de oposición RN en Valenciennes, y el diputado y delegado departamental de RN, Sébastien Chenu, deploraron el jueves la pena de inelegibilidad con “ejecución provisional” infligida a Laurent Degallaix, “una negación del Estado de derecho” que es similar a un “ejecución política”según ellos. Sin nuevas elecciones en Valenciennes, “Un clima de desconfianza y de falta de legitimidad podría rodear al sucesor” por Laurent Degallaix, dijeron en un comunicado de prensa.

La líder de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, fue condenada en primera instancia el año pasado a una pena de inelegibilidad con efecto inmediato en el caso de los asistentes de los eurodiputados de su partido.

Un miembro de la empresa de aparcamientos implicado en el asunto Degallaix fue condenado a 18 meses de prisión, una multa de 10.000 euros y cuatro años de privación del derecho a presentarse a las elecciones. Los dos últimos acusados, también procesados ​​por manipulación de testigos, fueron condenados a 12 y 6 meses de pena suspendida.