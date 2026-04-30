Huelgas en el sur del país desde el domingo: al menos 14 muertos

Desde el domingo, el alto el fuego en el Líbano parece cada vez más debilitado. Este lunes 27 de abril, el ejército israelí anunció que había iniciado un ataque contra posiciones del movimiento proiraní Hezbollah en la región de Bekaa, en el este del Líbano. La víspera, las autoridades libanesas habían anunciado que los ataques israelíes en el sur del país habían dejado 14 muertos, el mayor balance diario desde la entrada en vigor de un alto el fuego el 16 de abril, prorrogado en el último minuto la semana pasada.

Una serie de ataques israelíes tuvieron como objetivo este lunes localidades del sur del Líbano, según la Agencia Nacional de Información (Ani, oficial). El ejército israelí, por su parte, anunció que había comenzado a atacar “Sitios de infraestructura de Hezbolá” en el valle de la Bekaa (este) y otras zonas del sur. ella dice que tiene “Destruidas en los últimos días más de medio centenar de infraestructuras terroristas en el sur del Líbano, incluido un complejo subterráneo utilizado por Hezbolá” para llevar a cabo ataques contra Israel.

Israel y Hezbolá proiraní se acusaron mutuamente de violar la tregua y reivindicaron nuevos ataques el domingo. El ejército israelí, cuyas tropas están desplegadas en el sur, informó de la muerte de un soldado allí “durante el combate” en el que resultaron heridos un oficial y otros cinco militares.

“Las violaciones de Hezbollah desmantelan efectivamente el alto el fuego”afirmó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un vídeo difundido durante el consejo de ministros semanal. “Haremos lo necesario para restablecer la seguridad”insistió. El ejército israelí afirmó haber atacado lugares “lanzamiento de cohetes y depósitos de armas”. Ella también informó “fuego de artillería y ataques aéreos” apuntando a los combatientes de Hezbolá y a la infraestructura en el norte del país. “línea amarilla” que estableció en aproximadamente 10 kilómetros dentro del territorio libanés.

Hezbolá, por su parte, afirmó que sus combatientes habían atacado tropas y posiciones israelíes, “respuesta legítima” violaciones del alto el fuego por parte de Israel y ataques a aldeas libanesas. Prometió continuar con su “toma represalias”.

El presidente libanés, Joseph Aoun, subrayó el lunes que el objetivo de las negociaciones directas con Israel era poner fin al conflicto, añadiendo a Hezbollah que el verdadero “traición” habría arrastrado al Líbano a la guerra. “Mi objetivo es conseguir el fin del estado de guerra con Israel, como el acuerdo de armisticio” entre Líbano e Israel en 1949, dijo el presidente Joseph Aoun en una declaración, añadiendo: “Les aseguro que no aceptaré un acuerdo humillante”.

En respuesta implícita al movimiento proiraní Hezbollah que se niega a negociar directamente con Israel, el líder libanés estimó que “Aquellos que nos arrastraron a la guerra en el Líbano ahora nos piden cuentas por haber decidido negociar… Lo que estamos haciendo no es traición, más bien la traición la cometen aquellos que están arrastrando al país a una guerra en beneficio de intereses extranjeros”.

El movimiento islamista de Irán llevó al Líbano a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo al llevar a cabo un ataque contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní Ali Jamenei en ataques israelíes-estadounidenses. El presidente libanés reaccionó a los comentarios del líder de Hizbulá, Naïm Kassem, que consideró el lunes que las autoridades libanesas habían “se apresuró a (…) hacer concesiones gratuitas y humillantes” eligiendo negociaciones directas con Israel.

El Líbano se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbollah reanudó los ataques contra Israel en represalia por el ataque israelí-estadounidense contra Irán. Según los términos de la tregua, Israel se reserva el derecho de seguir atacando al movimiento chií para evitar ataques. “planeado, inminente o en curso”. Benjamín Netanyahu aseguró que Israel estaba actuando “de conformidad con los acuerdos celebrados con Estados Unidos y también, por cierto, con el Líbano. Esto implica libertad de acción no sólo para responder a los ataques (…) sino también para prevenir amenazas”.