



Sébastien Lecornu acabó cediendo a las esperanzas de que se pusiera fin a la crisis. El Primer Ministro anunció este martes 14 de octubre ante la Asamblea Nacional la suspensión total de la reforma de las pensiones de 2023, símbolo de la presidencia de Macron, obteniendo al menos un indulto temporal de los socialistas, que pusieron como condición sine qua non librar al gobierno de la censura y posponer así la disolución.









Reconociendo la petición del PS y de la CFDT, el presidente del Gobierno propuso congelar la reforma del Borne en su fase actual: una edad legal de inicio de 62 años y nueve meses y un período mínimo de cotización de 170 trimestres.





En segundo lugar, el Primer Ministro propuso una “Conferencia sobre pensiones y trabajo de acuerdo con los interlocutores sociales”OMS “Tendremos tiempo para decidir antes de las elecciones presidenciales”. Si esta conferencia, que podría sacar sus primeras conclusiones “la próxima primavera”es concluyente “El gobierno transpondrá el acuerdo a ley y el Parlamento decidirá”prometió Sébastien Lecornu.









“De lo contrario, corresponderá a los candidatos a las elecciones presidenciales presentar sus propuestas”. Anuncios que provocaron cierto número de reacciones. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Uniones compartidas





Es “una verdadera victoria para los trabajadores” que responde a un “herida democrática”para la CFDT, que se mostró furiosa por el fracaso del cónclave sobre las pensiones organizado a petición del anterior Primer Ministro, François Bayrou.





La confederación sindical tiene la intención “registro” en la conferencia sobre la jubilación propuesta por Sébastien Lecornu, aunque este último “Debemos abordar otros temas cruciales, como el atractivo de determinadas profesiones esenciales, el trabajo duro, el desgaste laboral y las carreras largas”.





La suspensión de la reforma de las pensiones es “un acto político bastante fuerte” y muy ” esperado “saludó el miércoles al presidente del sindicato directivo CFE-CGC, François Hommeril, quien sin embargo “ten cuidado” en esta etapa. “No soy “Jean que ríe, Jean que llora”, soy “Jean que desconfía” en este caso”declaró François Hommeril en RMC. “Pero quiero decir que de todos modos es mejor que nada, creo que es un acto político que todos estábamos esperando”continuó.





La CGT está menos entusiasmada, viendo en el anuncio del Primer Ministro una “Retraso de unos meses en la aplicación de la reforma” pero su líder Sophie Binet quiere una “bloqueo” de reforma.





• Organizaciones de empleadores “muy preocupadas”





Medef, la principal organización patronal representativa, que cuenta entre sus miembros con grandes grupos pero también con numerosas PYME, afirmó que “Muy preocupado, más allá del coste de la inestabilidad gubernamental, por el degradado clima económico francés e internacional” por el anuncio del presupuesto de Sébastien Lecornu.









Las medidas anunciadas -incluida la suspensión de la reforma de las pensiones hasta las elecciones presidenciales de 2027 y la extensión de un recargo excepcional al impuesto de sociedades- “Quizás responder a una emergencia política pero no estar a la altura de esta ambición”continúa la organización en un comunicado de prensa, en “una vez más aumentan las deducciones obligatorias ya récord”.





“La suspensión de la reforma de las pensiones no es una buena noticia para el país porque agravará la deriva de las cuentas sociales” por su parte, alerta la U2P (el sindicato de empresas locales) que desea que esta decisión se mantenga “ transicional”.





• ¿Y en el lado político?





En el aspecto político, las reacciones también están divididas y, a veces, dentro del mismo bando. “El cártel de demagogos que siempre ha luchado contra la reforma de las pensiones, formado por la izquierda y el Partido Nacional, está llevando al gobierno en una dirección que nos está llevando directamente al muro de la crisis financiera”lamenta el jefe de LR, Bruno Retailleau.





Una posición diferente a la de Laurent Wauquiez, jefe de los diputados del grupo Derecha Republicana. Este último pidió no votar a favor de la censura diciendo, en esencia, que prefería un presupuesto a mantener la reforma.









A la izquierda, la jefa de los diputados verdes Cyrielle Chatelain, durante su intervención en el podio de la Asamblea Nacional, declaró este martes “Sí, votaremos a favor de la suspensión. Porque sí, es mejor evitar que suceda durante un año y medio que no impedirlo en absoluto” antes de pedir la censura gubernamental.





“ Y ahora todos harán como si no hubieran oído que la suspensión de la reforma tiene un límite fijo. Luego retoma su curso. Así, sólo la generación de 1964 gana tres meses. Se ganarían 9 meses con la derogación pues la Asamblea ya votó » reacciona Jean-Luc Mélenchon sobre X.









“ Suspender la reforma de las pensiones para ofrecer una victoria política, tan simbólica como efímera, al grupo socialista es una facilidad peligrosa » añade Paul Christophe, jefe de los diputados del partido de Edouard Philippe (Horizontes), desde el podio de la Asamblea.