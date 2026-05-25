“No, endurecerse con la inmigración no hace retroceder a la extrema derecha”

En diciembre de 2025, el primer ministro Keir Starmer y su homóloga danesa Mette Frederiksen publicaron en “The Guardian” un llamamiento a reformar el Convenio Europeo de Derechos Humanos en nombre de la lucha contra la extrema derecha. Su propuesta se basó en una manipulación de cifras, una peligrosa atención a los solicitantes de asilo –que representan sólo una ínfima parte de los flujos migratorios– y, sobre todo, una pura y simple reanudación del discurso de la extrema derecha.

Cinco meses después, el veredicto es claro: Starmer se desploma en las encuestas. Su Partido Laborista queda relegado al tercer lugar con un 19% de las intenciones de voto, detrás de Reform UK, que alcanza un máximo del 31%. En las elecciones locales del 9 de mayo de 2026, el partido de extrema derecha de Nigel Farage logró un avance histórico al ganar más de 1.300 escaños en los consejos municipales. El índice de aprobación del primer ministro británico alcanzó el 48% en marzo, uno de los peores registrados para un líder en ejercicio.

¿Qué pasó? Starmer hizo exactamente lo que los observadores temían: retomar el discurso de la extrema derecha con la esperanza de neutralizarlo. En noviembre de 2022, dijo que el Reino Unido debe “poner fin a su dependencia de la inmigración”. En 2025, llegó incluso a acusar a los conservadores de haber liderado una “experiencia de fronteras abiertas” y usó la expresión “isla de extraños”tomado casi palabra por palabra del discurso racista de Enoch Powell de 1968.

Esta estrategia cometió tres errores fundamentales. Primero, normaliza las ideas de extrema derecha. Cuanto más aborda un tema el “centro”, más aceptable se vuelve en el debate público. Al atacar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y endurecer su tono sobre la inmigración, Starmer trivializó las propuestas de Reform UK, que podría presentarse como el único partido “coherente” desde que ella iba ” más “.

Entonces, debilita los contradiscursos. Al abandonar el terreno de los valores humanistas –bienvenida, integración, derechos humanos–, Starmer dejó el campo abierto para que Farage monopolizara el debate. Resultado: el 41% de los británicos cita ahora la inmigración como su principal preocupación, y esta cifra aumenta al 83% entre los votantes reformistas del Reino Unido.

Finalmente, distrae la atención de los problemas reales. El debate político británico se ha centrado en los cruces del Canal de la Mancha (unas 36.800 personas en 2024), mientras que estas llegadas representan sólo una gota en el océano frente a la inmigración legal masiva que siguió al Brexit.

Porque he aquí la verdad que Starmer no quiso contar a los británicos: el Brexit y la salida masiva de trabajadores europeos han obligado al Reino Unido a abrir masivamente las compuertas de la inmigración no europea para mantener a flote su economía. Entre junio de 2023 y junio de 2024, el gobierno británico emitió 1,16 millones de visas (de trabajo, estudio, reunificación familiar) para compensar la escasez de mano de obra posterior al Brexit, particularmente en salud, agricultura, tecnología y servicios. Los sectores de alojamiento y servicios de alimentación registraron tasas de desocupación del 35,5% y la construcción del 20,7%. A partir de 2021, el gobierno de Johnson, que había prometido “Recuperar el control de la inmigración”tuvo que dar un paso atrás concediendo 10.500 visados ​​temporales de emergencia para camioneros y trabajadores del sector agroalimentario ante la parálisis del suministro.

Ésta es la realidad que los laboristas deberían haber recalcado: el Brexit ha demostrado que la economía británica necesita inmigración. Cerrar las fronteras a los europeos no ha “Trabajadores británicos protegidos” – simplemente obligó al país a importar masivamente mano de obra de India, Nigeria, Pakistán y otros lugares. Pero en lugar de explicar esta realidad, en lugar de romper con los mitos del Brexit, Starmer eligió el camino fácil: centrar el debate en los 36.800 cruces ilegales del Canal de la Mancha –apenas el 3% de la inmigración total– y guardar silencio sobre el millón de visas legales emitidas al mismo tiempo.

Esta estrategia provocó una revuelta dentro del propio Partido Laborista. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, se desmarcó del lenguaje utilizado por Starmer. Muchos parlamentarios laboristas critican al Primer Ministro por no haber nunca “comprendió la importancia de romper los mitos sobre la inmigración que ocurrieron durante el Brexit”. Varios personajes históricos de la lucha antirracista dentro del partido han denunciado un punto de inflexión “vergonzoso para la política británica y para los laboristas”.

Porque este es el meollo del problema: Starmer se negó a afrontar la verdad del Brexit. Prefirió adoptar el marco narrativo de la extrema derecha en lugar de liderar la batalla de ideas. El resultado: los británicos siguen creyendo que la inmigración está “fuera de control” incluso cuando la inmigración neta se ha desplomado de 900.000 en 2023 a 204.000 a mediados de 2025, con pronósticos inferiores a 100.000 para finales de 2026. Un informe reciente revela que el 49% de los votantes británicos están mal informados sobre la inmigración, prueba de que el discurso político no ha logrado aclarar las cosas.

El fracaso de Starmer debería servir de advertencia a la izquierda europea y francesa. Quienes piensan que debemos “mostrar firmeza en materia de inmigración para poder gobernar” deben aprender las lecciones de este naufragio. No, endurecerse en materia de inmigración no significa que la extrema derecha retroceda. Esto lo legitima y lo fortalece. No, centrar el debate en los solicitantes de asilo o en los llegados “ilegal” no soluciona nada. Esto distrae la atención de los problemas reales. No, retomemos los temas de la extrema derecha –la “abrumar”allá “pérdida del control”allá “Amenaza al modelo social” – no le permite “recuperar el control”. Se abandona así el terreno de los valores y los hechos.

La única respuesta duradera a la extrema derecha es un discurso de verdad. La inmigración es parte de nuestro mundo hoy. Es necesario, nos guste o no. El verdadero debate no es si debería existir, sino cómo lo apoyamos. Los solicitantes de asilo representan sólo una pequeña fracción de los flujos migratorios y no representan una amenaza. El Convenio Europeo de Derechos Humanos debe defenderse porque protege nuestras libertades fundamentales. Y, sobre todo, el verdadero problema es el de las políticas de integración: aprendizaje de idiomas, reconocimiento de títulos, acceso al empleo, lucha contra la discriminación en la contratación y en la vivienda. Aquí es donde se juega la cohesión social, no en fantasías de cerrar fronteras.

El Partido Laborista de Starmer colapsó porque renunció a librar esta batalla. Que en Francia y en Europa la izquierda no comete el mismo error. El fracaso británico es una llamada de atención. Todavía tienes que querer escucharlo.