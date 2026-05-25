estado de vigilancia amarillo, 18 departamentos, nuevos récords de temperatura… Qué recordar

La ola de calor que está experimentando Francia no tiene precedentes por su intensidad y precocidad: en mayo se activó el sistema de “vigilancia amarilla contra la ola de calor”, por primera vez desde su creación hace unos veinte años. Este domingo 24 de mayo se activó por primera vez para Finistère el nivel de vigilancia amarillo, que corresponde a “un pico de calor” durante unos días, luego se amplió a 18 departamentos hasta el martes.

A “Episodio de calor temprano y notable que afecta al oeste del país y al interior de París”, anunció Météo-France en un boletín emitido este lunes por la mañana, con temperaturas que ya alcanzaron localmente hasta 35°C en el oeste de Francia este fin de semana. Otros máximos “muy alto” También se registraron los resultados de la temporada. Se espera que esta ola de calor, marcador del cambio climático, se intensifique en los próximos días. De hecho, el país es víctima de una “cúpula de calor” desde el domingo que actúa como tapa. El aire caliente procedente de Marruecos atraviesa la Península Ibérica y se encuentra atrapado bajo las altas presiones de un potente anticiclón.

Parte de Francia fue puesta en vigilancia amarilla por ola de calor entre el domingo y el lunes y permanecerá así hasta el martes. “Esta es la primera vigilancia amarilla por ola de calor activada en mayo desde la creación del sistema” en 2004, indicó el sábado a la AFP un portavoz de Météo-France.

Creado tras la ola de calor de 2003, este sistema tiene cuatro niveles, del verde al rojo. El nivel de vigilancia amarillo es su primer nivel de alerta, normalmente activado recién a partir del 1 de junio. Él “corresponde a un pico de calor, es decir, una exposición de corta duración (1 o 2 días) a un calor intenso que presenta un riesgo para las poblaciones vulnerables o sobreexpuestas (condiciones de trabajo o actividad física)”indica Météo-France. “También puede corresponder a un episodio de celo persistente (mayor de 3 días)”que debería ser el caso de este episodio, especifica el organismo público.

Météo-France explica que la vigilancia de las olas de calor se establece en función de umbrales de temperatura que “no son iguales para todos los departamentos” Y “tener en cuenta en particular la sensibilidad de cada territorio (y su población) al calor”. La organización meteorológica precisa que las condiciones anticiclónicas presentes en Francia “persistimos para este largo fin de semana de Pentecostés y el inicio de la próxima semana” con un tiempo “Muy soleado, cálido e incluso muy caluroso en la mayor parte del país”.

El nivel de vigilancia amarillo, activado por primera vez el domingo en Finisterre, se amplió progresivamente a 18 departamentos hasta el martes. París y las periferias interiores, así como el Canal de la Mancha, pasaron a este nivel de alerta este lunes, anunció Météo-France en su último boletín.

A partir de entonces, los departamentos afectados son Finistère, Morbihan, Ille y Vilaine, Mayenne, Manche, Maine y Loire, Sarthe, Loire-Atlantique, Vendée, Charente, Deux-Sèvres, Vienne, Loir y Cher, Indre y Loira, Finistère, seguidos a partir del mediodía por Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine y París.

“Las máximas siguen siendo muy altas para la temporada, el calor se extiende aún más hacia el norte, con casi todas partes más de 30°C, excepto en el borde del Canal de la Mancha y en las playas del Mediterráneo. En la mitad norte la temperatura oscila entre 30°C y 35°C. En el suroeste, el mercurio alcanza entre 32°C y 36°C, al igual que en el valle del Ródano. En el resto del sudeste, se esperan entre 29 y 36°C. 32°C”escribió Météo-France.

Este domingo 24 de mayo se batieron nuevos récords de calor para el mes de mayo. Y la ola de calor tiende a intensificarse en los próximos días. Por ejemplo, la temperatura en La Rochelle (Charente Marítimo), que ya había alcanzado un nivel récord el sábado (con 33,9°C), subió este domingo a 34,5°C. El domingo se registraron 33°C en Pointe de Chassiron, en la isla de Oléron (Charente-Maritime), mientras que Romorantin (Loir-et-Cher) registró una temperatura de 32,9°C ese mismo día. La Roche-su-Yon, en Vendée, superó el récord del día anterior, alcanzando los 32,6°C el domingo.

Durante la noche del domingo al lunes se alcanzaron otros récords en Lorient, Quimper y Nantes, informa Météo France. A las seis de la mañana del lunes, en Lorient la temperatura era de 20,1°C, es decir, más de tres grados por encima del último récord registrado en 1953, de 17,8°C.

“Hemos superado temperaturas que ni siquiera podemos alcanzar en verano. Esto demuestra hasta qué punto estamos en algo excepcional”. señala el meteorólogo Gaël Musquet el lunes en el programa matutino Franceinfo.

Ante este calor, una decena de personas que participaban en pruebas de carrera el domingo en Maisons-Alfort (Val-de-Marne) fueron hospitalizadas en “emergencia absoluta”indicaron los bomberos. También se registraron seis enfermedades leves. La carrera fue inmediatamente interrumpida por el municipio. La misma historia en Menton, en los Alpes Marítimos, donde los bomberos tuvieron que intervenir debido a “muchos malestares” en una carrera de 10 kilómetros organizada el domingo, con el termómetro marcando 31°C. Tres víctimas en estado grave fueron hospitalizadas y otras 11 “en condiciones de luz” listado. Allí se canceló una segunda carrera y una caminata de 5 km por precaución. El Ministerio de Deportes también llamó el domingo por la noche. “con la mayor vigilancia en la práctica deportiva”.

“El calentamiento global favorece precisamente este tipo de eventos más tempranos, más frecuentes y más intensos”indica el director de investigación del CNRS en el Laboratorio de Meteorología Dinámica, Philippe Drobinsky, entrevistado por Mediapart. Se espera que las repetidas olas de calor, que son un marcador inequívoco del cambio climático, se multipliquen, se intensifiquen y persistan en el tiempo.

“La extensión de la temporada de olas de calor es característica de los efectos del cambio climático. En mayo como en septiembre »explica a la AFP Robert Vautard, investigador del CNRS en el Laboratorio de Ciencias del Clima y del Medio Ambiente. “Esta expansión continuará mientras las emisiones netas de gases de efecto invernadero no sean cero. Tendremos que esperar olas de calor similares más adelante en abril u octubre”.añade a la AFP.