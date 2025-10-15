¿Por qué el rey es una figura tan importante en Marruecos?

Video

En un Marruecos donde los jóvenes se están movilizando para exigir reformas, la protesta está dirigida al gobierno, no al rey Mohammed VI. François Reynaert retoma este vínculo especial que une a los marroquíes y a su rey.





Desde hace varias semanas en Marruecos, los jóvenes se movilizan y salen a las calles. La Generación Z desafía al gobierno y exige reformas en salud y educación… Estos jóvenes quieren cambios y exigen la dimisión del Primer Ministro. Sin embargo, en ningún momento atacan al rey Mohammed VI. Al contrario, le piden que restablezca la situación. Se trata de un vínculo muy especial que une al rey de Marruecos y a su población. Un vínculo que pocos se atreven a cuestionar.





En agosto de 2025, el periódico “Le Monde” publicó una importante investigación sobre Mohammed VI, rey de Marruecos. Está lleno de revelaciones. Hablamos de la salud de la monarca, quien ahora luce muy delgada y camina con bastón. Hablamos de sus curiosos conocidos, los pocos deportistas, campeones de MMA, a quienes convirtió en sus más cercanos consejeros para gran consternación de su tradicional entorno.









La serie de artículos evoca también sus repetidas ausencias, su deseo de controlar económicamente el reino. Tantos temas tabú que provocan inmediatamente reacciones de indignación. Al día siguiente de su publicación, los periódicos marroquíes próximos al Palacio intentaron un contraataque: ¡mentiras! ¡difamación! noticias falsas!





Por supuesto, la información en cuestión es confiable y los temas discutidos están bien investigados. No importa. En Marruecos no debemos tocar al rey. Es una línea roja. Para qué ? Si quieres descubrirlo, puedes ver el nuevo vídeo de François Reynaert, también conocido como Uncle Obs, dirigido y editado por Mahaut Landaz.