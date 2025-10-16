Un candidato apoyado por el RN gana las elecciones legislativas parciales en Tarn y Garona

Publicado el 13 de octubre de 2025 a las 11:07 horas,

actualizado el 13 de octubre de 2025 a las 1:33 p.m. Lectura: 2 min.







Los votantes de la primera circunscripción de Tarn-et-Garonne eligieron este domingo 13 de octubre, durante una elección legislativa parcial, a un candidato apoyado por la Agrupación Nacional (RN), Pierre-Henri Carbonnel, en lugar de a un socialista, tras el llamamiento del jefe del partido Les Républicains (LR), Bruno Retailleau, a no ceder “una voz” A la izquierda.









Con esta victoria, obtenida con el 52,06% de los votos según los resultados casi definitivos de la prefectura, la Unión de Derechos por la República (UDR), partido fundado por Eric Ciotti tras su salida de LR durante las elecciones legislativas anticipadas de 2024, conserva este escaño que anteriormente ocupaba Brigitte Barèges, de la que Pierre-Henri Carbonnel era diputado.





Brigitte Barèges, ex LR y ex alcaldesa de Montauban, tuvo que dimitir en julio tras ser declarada inelegible por el Consejo Constitucional por irregularidades en la financiación de campañas.





Sin embargo, pocos votantes acudieron: la participación se desplomó en la circunscripción, pasando del 71,47% durante las elecciones legislativas anticipadas de 2024 al 37,4% este domingo.





Asamblea sin cambios





“Magnífica victoria”saludó a X Eric Ciotti, quien ve en este resultado “la llegada de la unión de la derecha al país”.









“Vemos que la Unión de derechas está en movimiento. Espero que en París sepan sacar las consecuencias”declaró su potro de Montauban.





Esta votación parcial, que deja inalterado el panorama político en la Asamblea Nacional, ilustra la amenaza que pesa sobre el frente republicano, encarnada por la postura de Bruno Retailleau y el traslado hacia Pierre-Henri Carbonnel de una parte de los electores del candidato de LR, Bernard Pécou, que había obtenido el 17,55% de los votos en la primera vuelta, el 5 de octubre.





Aunque no había dado instrucciones de voto a sus seguidores, Bernard Pécou había criticado la “deriva de ideas” Brigitte Barèges, que ganó la circunscripción contra la izquierda en 2024 siguiendo a Eric Ciotti en su alianza con el RN.





La candidata socialista derrotada el domingo, Cathie Bourdoncle, vicepresidenta del consejo departamental, obtuvo sólo el 47,94% de los votos, menos que la anterior diputada socialista (2012-2024) de la circunscripción, Valérie Rabault, que perdió ante Brigitte Barèges con el 48,75% de los votos.





“Debemos seguir creyendo en nuestra democracia”lanzó a Cathie Bourdoncle a los abstencionistas después de su derrota, señalando que el ” caos “ de “contexto nacional” no tenía “Ciertamente no hizo que nuestros votantes quisieran unirse”.





Felicitaciones de Bardella.





Como muestra de la importancia que los partidos conceden al voto, Eric Ciotti, Bruno Retailleau, así como el secretario general del Renacimiento, Gabriel Attal, y la presidenta socialista de la región de Occitania, Carole Delga, vinieron a animar a sus candidatos en un momento u otro de la campaña.









Al enviar sus felicitaciones a Pierre-Henri Carbonnel, el presidente de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, estimó el domingo que la alianza UDR-RN es la “la única alternativa creíble para gobernar y restaurar Francia”.





El presidente de LR, Bruno Retailleau, había pedido entre las dos vueltas a los votantes de derecha que no dieran “ni una voz” a la izquierda, durante una entrevista en Europe1 y CNews. “Eso significa todos los votos para Pierre-Henri Carbonnel”había interpretado Eric Ciotti, durante un viaje a Montauban.





El nuevo diputado, un campesino de 35 años, que quedó primero en la primera vuelta con el 29,25% de los votos, era el favorito para la segunda, sobre todo porque un disidente de RN también había obtenido el 7,34% de los votos.





En la izquierda, Cathie Bourdoncle, de 59 años y un 24,30% en la primera vuelta, contó con el apoyo de Carole Delga y de la ex diputada local Valérie Rabault, así como del Partido de la Izquierda Radical (PRG), pero contó con el apoyo indirecto de su oponente de La Francia Insumisa (LFI), Samir Chikhi (10,49%) y Catherine Simonin-Bénazet (Renacimiento, 5,28). %), no fue suficiente.





Refiriéndose a las posiciones muy anti-LFI de Carole Delga, Stéphane Peu, presidente del grupo comunista en la Asamblea Nacional, señaló irónicamente que Cathie Bourdoncle no estaba “No el Che Guevara”.





Ante la posición de Bruno Retailleau, Stéphane Peu había criticado “la aceleración de una recomposición política donde la llamada derecha republicana, Les Républicains, está considerando, seria y concretamente, su futura unión con la extrema derecha”.