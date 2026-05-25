Ola de calor, misil Orechnik en Kiev, ida y vuelta diplomática en Irán... 5 cosas para recordar del fin de semana

Ya sea que hayas trabajado o hayas estado desempleado este lunes de Pentecostés, aquí tienes la principal información para recordar del sábado 23 de mayo, domingo 24 de mayo y lunes 25 de mayo.

La diplomacia rusa pidió el lunes a los extranjeros que viven en Kiev, incluido el personal diplomático, que abandonen la capital ucraniana antes de nuevos bombardeos por parte del ejército ruso. Noticias “Las huelgas se realizarán en los centros de toma de decisiones” y “Empresas del complejo militar-industrial” en Kiev, advirtió el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores en un comunicado de prensa, sin dar un plazo preciso. Este anuncio se produce después de los ataques rusos particularmente masivos dirigidos a Ucrania este fin de semana, particularmente a Kiev, que dejaron al menos cuatro muertos y alrededor de un centenar de heridos. Rusia disparó por tercera vez desde el inicio del conflicto un misil de última generación, el Orechnik.

La diplomacia rusa menciona en su comunicado de prensa el ataque de drones ucranianos que tuvo como objetivo la residencia de una escuela secundaria en Strarobilsk, en la región de Lugansk ocupada por Moscú en el este de Ucrania, durante la noche del jueves al viernes. Según Moscú, este ataque mató a 21 personas e hirió a más de 40. Este “ataque sangriento” Y “adrede” Este “La gota que colmó el vaso”justificó el ministerio ruso. El Estado Mayor del ejército ucraniano dijo que sus fuerzas habían bombardeado varias instalaciones militares rusas esa noche, incluida una. “sede” de una unidad ubicada “en la zona” de Starobilsk.

Luego Rusia atacó a Ucrania con “90 misiles y 600 drones”de los cuales 55 y 549 respectivamente fueron interceptados, informó el ejército ucraniano el domingo por la mañana. Moscú utilizó su misil balístico hipersónico Orechnik, de alcance intermedio y capaz de transportar ojivas nucleares, afirmó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Los principales líderes europeos respondieron diciendo que el uso del misil Orechnik reveló la ” desesperación “ de Rusia. “El terrorismo contra civiles no es una señal de fuerza. Es desesperación”dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en X.

Irán informó el lunes de avances en las negociaciones con Estados Unidos destinadas a poner un fin duradero a la guerra, pero descartó la perspectiva de un acuerdo inminente. Visita a Teherán del jefe del ejército paquistaní, mediador en las conversaciones, contactos diplomáticos en el Golfo y declaraciones positivas de ambas partes: la situación, estancada desde hacía semanas, pareció resolverse el sábado. Suficiente para aliviar a los mercados donde los precios del petróleo cayeron por debajo de la marca de los 100 dólares el lunes. “Es correcto decir que hemos llegado a una conclusión sobre muchos de los temas en discusión”comentó el lunes el portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Esmaïl Baghaï. “Pero decir que la firma de un acuerdo es inminente, nadie puede decir eso”añadió, acusando a Washington de ser voluble.

El presidente estadounidense también atenuó las esperanzas de una conclusión rápida. “O el acuerdo con Irán será excelente y significativo, o no habrá acuerdo”escribió en Truth Social, mientras su aliado israelí insiste en la necesidad de“eliminar completamente la amenaza nuclear” – un punto que Teherán no quiere abordar de inmediato. Donald Trump también pidió el lunes a Arabia Saudita y Qatar que normalicen sus relaciones con Israel como parte de un acuerdo de paz sobre Irán, inyectando una nueva dosis de incertidumbre en unas negociaciones ya difíciles. “Dije que después de todo el trabajo que Estados Unidos ha hecho para tratar de resolver esta situación tan compleja, se debería exigir a todos estos países, como mínimo, que firmen los Acuerdos de Abraham simultáneamente”.escribió Trump. Firmados en 2020, estos acuerdos allanaron el camino para una normalización de las relaciones entre Israel y varios países de mayoría musulmana, como los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, dos estrechos aliados de Washington en el Golfo.

El líder de la plaza pública Raphaël Glucksmann, que se prepara para ser candidato presidencial, propone en un libro que se publicará el jueves 28 de mayo la organización de una convención de ciudadanos sobre la inmigración o el establecimiento de un servicio cívico obligatorio, según extractos publicados por “le TV BUS Canal de comunicación urbana” el domingo.

“En lugar de huir del debate sobre migración, lo abrazaremos y organizaremos una convención ciudadana”con “ciudadanos sorteados, representativos”que será “Frente a datos demográficos, económicos o de seguridad”sugiere en particular Raphaël Glucksmann. Otra propuesta del eurodiputado, en este libro titulado “Todavía queremos” (Ediciones Allary): el establecimiento del servicio cívico obligatorio, una oportunidad para que los franceses “se cruzan en un momento dado de su existencia y se ponen al servicio del interés general”como parte de un “nuevo contrato patriótico”.

Él también quiere un “Reforma de pensiones justa y ambiciosa” teniendo en cuenta la “trastornos demográficos” y el “privación” ; a “nueva revolución industrial francesa” basado en el “transformación ecológica” ; y hacer de Francia la “locomotora del poder europeo”. Situado en una línea socialdemócrata, proeuropea, ecologista, pero también anti-LFI, Raphaël Glucksmann no prevé formalizar su candidatura antes de septiembre, pero pretende dar impulso a su proyecto antes del verano, con la publicación de este libro y una reunión en Aubervilliers (Sena-Saint-Denis) el 13 de junio.

Ocho departamentos del oeste de Francia serán colocados el martes 26 de mayo en vigilancia naranja por ola de calor por parte de Météo-France, un nivel más en “el episodio muy caliente” sin precedentes que ha atravesado el país desde el domingo. El nivel de vigilancia naranja, que afectará a Finisterre, Morbihan, La Mancha, Ille y Vilaine, Maine y Loira, Mayenne, Vendée y Loire-Atlantique a partir de medianoche, corresponde a una ola de calor propiamente dicha, es decir, un período de calor intenso durante al menos tres días y tres noches consecutivos, que puede constituir un riesgo para la salud de toda la población expuesta.

Este lunes, 18 departamentos del oeste y de Ile-de-France ya estaban en alerta amarilla, la primera vez en un mes de mayo desde la creación de este sistema de alerta en 2004. Este nivel corresponde a un pico de calor intenso o a un episodio de calor persistente. “La situación cambiará poco esta semana, con temperaturas mínimas y máximas, a veces excepcionales para la temporada, previstas en la mayoría de las regiones y una atmósfera a veces abrasadora”advierte Météo-France en un comunicado de prensa.

“El episodio de calor continúa y se intensifica un poco el martes. Después de una noche a veces incluso más calurosa que la anterior, a veces abrasadora en el noroeste de los departamentos en alerta naranja, bajo un sol brillante las temperaturas seguirán siendo tan altas, o incluso un poco más altas en algunos lugares. Valores de 32°C a 35°C aún podrían afectar a gran parte de Bretaña, mientras que se esperan picos de 36°C o incluso 37°C en el sur del país.advierte el establecimiento público. Además de los ocho departamentos en vigilancia naranja, otros 20 se verán afectados por la vigilancia amarilla el martes, en la mitad occidental del país, París y las afueras del interior, Ródano e Isère.

Dos adolescentes, un chico de 16 años y una chica de 15, fueron puestos bajo custodia policial el lunes por “asesinato de un menor” El día después del descubrimiento en Rennes del cuerpo de un niño de 11 años, una toalla de baño mojada. “atado muy fuerte al cuello”. El joven fue detenido por la mañana. “en su casa” mientras la adolescente se presentaba “espontáneamente en la comisaría de Rennes”indicó el fiscal de Rennes, Frédéric Teillet, en un comunicado de prensa. “Estos son los dos jóvenes que fueron vistos en compañía de la víctima en el lugar la tarde de la tragedia”añadió el magistrado.

El cuerpo del niño fue encontrado el domingo alrededor de las 17:00 horas. en una zona boscosa a orillas del Vilaine, no lejos del centro de la ciudad. Según una fuente policial, la alerta se dio después de que un pescador escuchó los gritos de un niño no localizado y luego llamó a la policía. Esta mañana, muchos agentes de policía todavía estaban presentes en el lugar, bloqueando con cinta adhesiva el acceso al lugar donde fue encontrado el niño. Los buzos bomberos con trajes secos buscaron pistas en el río.