¿Cuál es el perfil de los padres?

La pareja francesa sospechosa de haber abandonado a los dos hijos pequeños de la mujer de 41 años al costado de una carretera en Portugal fue puesta en prisión preventiva, tras una decisión este sábado 23 de mayo del tribunal de Setúbal. “peligro o abandono”.

Poco después del anuncio de esta decisión, Marine R. y Marc B. abandonaron el lugar en una furgoneta de la gendarmería que partía directamente del garaje del tribunal, situado a unos cincuenta kilómetros al sur de Lisboa, no lejos del lugar donde un automovilista encontró a los niños de cuatro y cinco años el martes por la tarde, sentados llorando al borde de una carretera.

Desde entonces, muchas preguntas han pesado sobre el perfil de los dos franceses. ¿Qué sabemos sobre su perfil?

Marine R. es la madre de los dos niños. Se presenta en las redes sociales como una “sexóloga especializada en prácticas corporales, dinámicas del desarrollo y atención de traumas específicos”.

Recién instalada en Colmar, la madre de los niños trabajaba en el entorno hospitalario, según Eric Straumann, alcalde de esta localidad del Alto Rin, en el este de Francia, quien aseguró que “No hubo informes de problemas sociales o de comportamiento con los niños”.

“Eran personas bastante discretas, de buen nivel intelectual, no estábamos en presencia de una familia con dificultades sociales, en cualquier caso no había pistas, no era visible para los equipos educativos. »

Según el conocimiento del funcionario electo, que habló con la prensa el viernes, “no hay familia local, la nueva pareja de la madre no era conocida en Colmar, ni el padre de los niños residía en otra región, mientras que los abuelos viven en la región de París”.

Detenida el jueves en Fátima, en el centro de Portugal, Marine R. y su acompañante mostraron “una cierta forma de desapego de la situación (…) Tenían una actitud muy distante”afirmó el viernes el portavoz de la gendarmería, el teniente coronel Carlos Canatario, a la televisión portuguesa SIC.

Cuando llegó al tribunal, se escuchó a Marine R. cantando una melodía que recuerda a un himno.

Marc B. no es el padre de los dos niños. “Los niños residían con su madre (…), teniendo el padre derechos de visita limitados y supervisados”explicó el tribunal. Fue él quien denunció, desde Colmar, la desaparición de la madre y de sus dos hijos, lo que motivó la emisión de una orden de detención europea por parte de las autoridades francesas.

Marc B., de 55 años, ex suboficial de la gendarmería que abandonó el cuerpo a petición suya en 2010, es el padrastro de los niños. Por su parte, también se le acusa de un delito de “asalto y agresión agravados” sobre uno de los niños, afirmó el tribunal de Setúbal. Según las primeras informaciones sobre él, actualmente publica publicaciones conspirativas y antisemitas.

Antes de abandonar el tribunal el viernes por la tarde, al final de la primera parte del interrogatorio judicial, Marc B. empezó a gritar, sobre todo “Armagedón”hacia los periodistas presentes. Cuando llegaron, gritó dos veces. ” Te amo “sin que sepamos a quién iban realmente dirigidas estas palabras.

El viernes, la justicia portuguesa anunció la colocación de los dos niños en una familia de acogida antes de su repatriación.

“Corresponderá a las autoridades judiciales francesas (…) iniciar el procedimiento para la restitución de los niños” a Francia, afirmó el tribunal de Setúbal.

“Lo que importa es que los niños estén bien, que los presuntos autores de estos gravísimos crímenes, crímenes cometidos contra niños absolutamente vulnerables, sean identificados y llevados ante la justicia”comentó el ministro del Interior portugués, Luis Neves.

Los dos hermanos fueron encontrados el martes por la tarde en la carretera nacional 253 que une la localidad de Alcacer do Sal con la localidad costera de Comporta, a unos cien kilómetros al sur de Lisboa. El automovilista que los vio al costado de la carretera los llevó con su familia.

“Sobre ellos tenían una naranja, una pera, cada uno una botella de agua… No vimos ningún rastro de maltrato. Tal vez la madre dejó todo esto para que sus hijos pudieran arreglárselas al menos por un día”.testificó esta mujer de 76 años.

Un tercer niño, de unos quince años, permaneció en Francia. Según el alcalde de la localidad, “se habría quedado en Colmar, en la casa familiar”. Según diversas fuentes, transmitidas por “las últimas noticias de Alsacia”este tercer niño, hermano mayor de los de cuatro y cinco años, que no habría estado presente en el momento preciso de la partida de la madre, fue atendido por las autoridades competentes.