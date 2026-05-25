Lo que sabemos sobre este nuevo ataque a la presidencia estadounidense

Un hombre abrió fuego la noche del sábado 23 de mayo en un control de seguridad cerca de la Casa Blanca en Washington, antes de ser asesinado a tiros por agentes de policía del Servicio Secreto, según las autoridades. ¿Qué pasó? ¿Hay víctimas? ¿Cuáles son los primeros elementos de la investigación?

Poco después de las 6 p. m. Hora de EE.UU. (medianoche en París), un hombre que se encontraba cerca del perímetro de seguridad de la Casa Blanca “sacó un arma de su bolso y abrió fuego”explica en un comunicado Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto, organismo policial encargado de proteger la presidencia y la vicepresidencia.

“Los agentes del Servicio Secreto respondieron al fuego y golpearon al sospechoso, que fue transportado a un hospital de la zona donde fue declarado muerto. »

La corresponsal de ABC News, Selina Wang, estaba grabando un vídeo para las redes sociales cuando aparentemente se escucharon disparos. Captó el sonido de las explosiones mientras se arrojaba al suelo.

“Sonaron como decenas de disparos”declaró en X.

Ningún agente del Servicio Secreto resultó herido.

“Durante el tiroteo, un transeúnte también fue alcanzado a balazos”añadió por otra parte Anthony Guglielmi, sin dar detalles sobre el estado de salud de este transeúnte.

El presidente estadounidense, Donald Trump, blanco de tres presuntos intentos de asesinato en los últimos dos años, se encontraba en la Casa Blanca en el momento del tiroteo, tras haber cancelado todos sus viajes de fin de semana debido a la crisis con Irán. Pero el incidente no le afectó en absoluto.

Varios medios de comunicación estadounidenses identificaron al sospechoso como Nasire Best, de 21 años. Según ellos, este hombre del estado de Maryland, cerca de Washington, tenía antecedentes de trastornos mentales y ya era conocido por el Servicio Secreto por haber merodeado por la Casa Blanca en varias ocasiones.

“Gracias a nuestro tremendo Servicio Secreto y agentes del orden por la respuesta rápida y profesional esta noche a un hombre armado cerca de la Casa Blanca que tenía un historial de violencia y parecía obsesionado con el edificio más preciado de nuestra nación”.reaccionó Donald Trump en su red social Verdad.

Todavía es demasiado pronto para saber si el propio Donald Trump fue el objetivo o no.

El presidente estadounidense, de 79 años, ya ha sido blanco de tres presuntos intentos de asesinato, el más reciente de los cuales tuvo lugar el 25 de abril, cuando un hombre armado irrumpió en una puerta de seguridad cerca del salón de baile donde el presidente asistía a una cena con los medios.

En julio de 2024, mientras hacía campaña para la presidencia, Donald Trump fue atacado durante un mitin en Butler, Pensilvania, por un joven que disparó varios tiros, mató a un espectador e hirió levemente al candidato en el oído antes de ser asesinado a tiros por las fuerzas de seguridad.

Unos meses más tarde, otro hombre armado fue arrestado en un campo de golf de West Palm Beach donde Trump estaba jugando una partida.

“Gracias a Dios, el presidente Trump está a salvo”escribieron los republicanos de la Cámara en X después del tiroteo del sábado por la noche. “Expresamos nuestra infinita gratitud a los servicios secretos por su inmediata y heroica intervención. La violencia política debe cesar. »

Donald Trump justificó su proyecto de 400 millones de dólares para construir un nuevo salón de baile en la Casa Blanca por motivos de seguridad, después de haber derribado el ala este del edificio histórico. Las obras incluyen una base anti-drones en la azotea y un hospital militar subterráneo.