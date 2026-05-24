¿Qué sabemos sobre el misil con capacidad nuclear “Orechnik” utilizado por Rusia en Ucrania anoche?

Según las autoridades, al menos cuatro personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en Ucrania en intensos bombardeos rusos nocturnos que tuvieron como objetivo especialmente la capital, Kiev. Rusia apuntó a Ucrania con “90 misiles y 600 drones”dijeron el domingo por la mañana las fuerzas aéreas ucranianas, precisando que fueron interceptados 55 misiles y 549 drones. Ambos países informaron además del uso por parte de Rusia de al menos un misil balístico Orechnik con capacidad nuclear. ¿Por qué este misil da tanto miedo? ¿Por qué Rusia lo utilizó este sábado? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace un balance de lo que sabemos.

El misil Orechnik es un misil balístico hipersónico ruso de alcance intermedio y capaz de transportar ojivas nucleares, recordó este domingo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“Él (Vladimir Putin, nota del editor) lanzó su Orechnik contra Bila Tserkva (una ciudad ucraniana a unos 80 kilómetros de Kiev). Están realmente locos”.declaró.

un misil “balístico” designa un proyectil autopropulsado y guiado, cuya trayectoria depende de la gravedad y su velocidad. El alcance intermedio (hablamos de misil balístico de alcance intermedio, IRBM) equivale a un alcance que va de los 3.000 a los 5.500 kilómetros. Lo que potencialmente amenaza “casi toda Europa”declaró en 2024 el investigador Pavel Podvig, del Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme, en una entrevista con el medio Ostorozhno Novosti.

Además de toda una parte del mundo… Sin embargo, no es el misil de mayor alcance conocido, el que encontramos bajo el nombre de misil intercontinental (ICBM) que, como su nombre indica, puede atacar un continente desde otro.

Más allá de la distancia que puede recorrer, el misil también destaca por su velocidad: calificado de hipersónico, esto significa que puede volar y alcanzar su objetivo a una velocidad superior a aproximadamente cinco veces la velocidad del sonido (1.240 km/h). Los especialistas hablan de velocidades superiores a Mach 5, una velocidad superior a los 6.100 km/h.

Según Vladimir Putin, el Orechnik puede alcanzar incluso más de 12.000 km/h. O incluso 13.000 km/h “en la parte final de la trayectoria”según la inteligencia ucraniana durante un uso anterior por parte de Rusia contra Ucrania, en noviembre de 2024.

Según el sitio web de la Fundación para la Investigación Estratégica, el presidente ruso comparó el impacto del misil con el de un meteorito, antes de amenazar con utilizarlo para reducir Kiev a cenizas…

El presidente ruso también mencionó en su momento las múltiples ojivas del misil, cada una de las cuales puede seguir una trayectoria independiente al entrar en la atmósfera, lo que dificulta aún más su interceptación. El Orechnik se considera el primer misil balístico con múltiples ojivas utilizado en condiciones de combate.

Por último, y esto es sin duda lo que lo hace aún más preocupante: el misil es capaz de transportar ojivas nucleares, que son especialmente destructivas.

El presidente ruso había prometido una respuesta militar tras un ataque con aviones no tripulados ucranianos la noche del jueves al viernes contra edificios educativos de Starobilsk, en la región ucraniana de Lugansk, ocupada por Moscú en el este de Ucrania, que dejó 21 muertos y más de 40 heridos. Kiev negó haber apuntado a objetivos civiles y dijo que atacó a una unidad de aviones no tripulados rusos estacionada en la región.

El Ministerio de Defensa ruso indicó este domingo que había utilizado varios de estos misiles Orechnik durante estas represalias, lo que Kiev aún no ha confirmado.

“En respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra infraestructura civil en el territorio de Rusia, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa llevaron a cabo un ataque masivo utilizando misiles balísticos Orechnik, misiles aerobalísticos Iskander, misiles aerobalísticos hipersónicos Kinjal y misiles de crucero Tsirkon, así como misiles de crucero” y drones, dijo el ministerio en un comunicado.

Rusia busca “aterrorizar a Ucrania” por uno “táctica de intimidación” Con su último bombardeo masivo y el uso del misil Orechnik, capaz de transportar una ojiva nuclear, la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, reaccionó inmediatamente el domingo.

“Rusia se encuentra en un punto muerto en el campo de batalla, por lo que aterroriza a Ucrania con ataques deliberados contra los centros de las ciudades”escribió Kaja Kallas en X.

“Los informes de que Moscú está utilizando misiles balísticos Oreshnik de alcance intermedio -sistemas diseñados para transportar ojivas nucleares- son una táctica de intimidación política y una forma imprudente de chantaje nuclear. »

De hecho, ¿por qué utilizar un misil de este tipo, cuando otros misiles podrían alcanzar el objetivo previsto?

Signo de uso de misiles balísticos Orechnik “una forma de huida precipitada” de Moscú y “el impasse de su guerra de agresión”reaccionó Emmanuel Macron en X. Es más “contra objetivos civiles en Ucrania”acusó el presidente francés, mientras que el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber atacado únicamente objetivos militares.

Mismo tono de la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, que condenó “firmemente” el violento ataque ruso que volvió a afectar a infraestructuras civiles en Ucrania, con una escalada gradual de la importancia de las armas utilizadas ».

Moscú ya ha utilizado el Orechnik dos veces desde el inicio de su invasión de Ucrania en febrero de 2022: en noviembre de 2024 contra una fábrica militar y en enero de 2026 contra una fábrica de aviones en el oeste de Ucrania, cerca de las fronteras de la OTAN. En ambos casos, los misiles no estaban cargados con ojivas nucleares.

El misil fue desplegado el año pasado en Bielorrusia. Una clara amenaza para toda Europa Occidental, ya que este país, aliado de Moscú, tiene frontera con tres Estados miembros de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea -Polonia, Lituania y Letonia-, además de Ucrania.

La unidad equipada con misiles Orechnik estará desplegada en Bielorrusia en diciembre de 2025. MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSO/TASS/SIPA USA/SIPA / MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSO/TASS/SI

Los presidentes de Bielorrusia Alexandre Lukashenko y Emmanuel Macron de Francia hablaron por teléfono este domingo por iniciativa de París, según un comunicado de la presidencia bielorrusa. “Los dos jefes de Estado discutieron cuestiones regionales, así como las relaciones de Bielorrusia con la UE y, en particular, con Francia. »