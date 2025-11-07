Una “quiebra moral”: en la cumbre previa a la COP30 en Belem, los líderes constatan el fracaso del acuerdo de París

Por

Publicado el 6 de noviembre de 2025 a las 21:28,

actualizado el 7 de noviembre de 2025 a las 11:01 a.m. Lectura: 3 min.







Diez años después del Acuerdo de París, en 2015, no es momento de celebraciones: los líderes internacionales admitieron en Belem, el jueves 6 de noviembre, que el mundo no había logrado limitar el calentamiento global como se esperaba, tratando de evitar cualquier desaliento.









“La ventana de la oportunidad” actuar “se cierra rápidamente”advirtió el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la apertura de una cumbre antes del 30mi Conferencia de las Naciones Unidas (ONU) sobre el clima. Él criticó a los ” mentiras “ de “fuerzas extremistas”que favorecen “degradación ambiental”. Durante mucho tiempo, la ONU y los líderes pro-clima evitaron el catastrofismo por miedo a la desmovilización. Ante temperaturas innegablemente récord, invitan a “COP de la verdad”según el mandato de Lula.





“Aquí en Belem somos menos, menos líderes dispuestos a decir las cosas como son”reconoció el primer ministro irlandés, Micheál Martin. “Nuestra atención se ha desviado hacia otras amenazas y crisis que pueden parecer menos apremiantes”lamentó, en referencia a las tensiones geopolíticas y comerciales. Sólo una treintena de Jefes de Estado y de Gobierno viajaron a esta ciudad fluvial del Amazonas. Varios abandonaron la corbata o incluso optaron por una camiseta para afrontar la humedad del clima amazónico, de 30°C.





2025 entre los 3 años más calurosos





Después de una alegre inauguración con música, el tono se volvió brutal. La ONU ha confirmado que 2025 será el segundo o tercer año más caluroso registrado. El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, destacó el fracaso de la comunidad internacional a la hora de limitar el calentamiento a 1,5°C en comparación con el período preindustrial, el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París de 2015. El evoca un “bancarrota moral”.





Luego, la ONU pasó a emitir un mensaje realista: los países deben garantizar que este rebasamiento sea lo más breve posible. Pero serán necesarios otros cincuenta o setenta años para volver a 1,5°C, afirmó a la AFP Johan Rockström, director del Instituto de investigación de Potsdam (Alemania) sobre los efectos del cambio climático.









Los presidentes han rechazado enérgicamente la información errónea sobre el clima, los lobbys petroleros, la falta de dinero y la retirada de Estados Unidos de la cooperación climática, aunque la ausencia de la mayor economía del mundo es una fuente de alivio para quienes temían que Donald Trump enviara obstruccionistas.





Fuertes críticas a Donald Trump





En el podio, el presidente estadounidense suscitó fuertes críticas. El presidente chileno, Gabriel Boric, denunció a quienes “Elegir ignorar o negar la evidencia científica y la crisis climática”. “Trump está contra la humanidad”decidió su homólogo colombiano, Gustavo Petro, cuya visa para Estados Unidos fue cancelada por Washington.





Pero “Nunca hemos estado mejor equipados para contraatacar”contrarrestó a António Guterres. Éste es el otro objetivo de los dirigentes de Belem: no dejar que la gente piense que la batalla está perdida. Muchos alardean del fenomenal progreso en energía renovable, que promete un futuro sin petróleo.









Si castigó al “profetas del desorden”Emmanuel Macron pidió elegir el “Multilateralismo ante la retirada”, “ciencia versus ideología” Y “Acción frente al fatalismo”. China, paladín industrial de la transición energética, aprovechó la ocasión para pedir que se levante el “barreras” comercial en “productos verdes”un recordatorio de las tensiones aduaneras actuales.





Un proyecto para un fondo para la protección de los bosques





La elección de la capital del estado de Pará para la COP fue controvertida debido a su limitada infraestructura, lo que encareció la asistencia de pequeñas delegaciones y organizaciones no gubernamentales. Tanto es así que Brasil tuvo que encontrar fondos para alojar gratuitamente a delegados de países más pobres en dos cruceros fletados. La ciudad de aproximadamente 1,4 millones de habitantes, la mitad de los cuales vive en favelas, nunca había acogido un evento tan internacional.





El país sudamericano no buscará tomar nuevas decisiones emblemáticas. Quiere que la COP30 establezca compromisos concretos en piedra y organice un seguimiento de las promesas pasadas. El jueves 6 de noviembre Brasil lanzó un nuevo tipo de fondo destinado a generar dividendos en los mercados financieros para la protección de los bosques. Noruega ya ha propuesto asignar hasta 3.000 millones de dólares (2.600 millones de euros).









Una parte del mundo en desarrollo sigue insatisfecha tras el doloroso acuerdo alcanzado en Bakú (Azerbaiyán), en 2024, sobre la financiación climática y quiere volver a poner el tema sobre la mesa. El financiamiento climático internacional es “insuficientes, fragmentados y con demasiada frecuencia mal focalizados”lamentó el jueves el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi. Su país alberga la segunda selva tropical más grande del mundo, después del Amazonas.