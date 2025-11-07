“Estamos muy, muy enojados”: 1.500 médicos liberales dispuestos a hacer huelga y “exiliarse” en Bruselas contra el presupuesto de la Seguridad Social

Publicado el 6 de noviembre de 2025 a las 17:03 horas,

actualizado el 6 de noviembre de 2025 a las 5:06 p.m. Lectura: 1 min.







“¡Si tocan el sector 2, paramos!» : 1.500 cirujanos, anestesiólogos y ginecólogos obstetras privados ya están “registrado” atacar y “exilio” varios días de enero en Bruselas, contra el impuesto sobre el exceso de cuotas incluido en el proyecto de presupuesto de la Seguridad Social, anunciaron este jueves 3 de noviembre sus principales sindicatos.





El artículo 26 del proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social (PLFSS), que será examinado a finales de semana en la cámara de la Asamblea Nacional, permite al Gobierno aumentar por decreto la contribución que los médicos pagan sobre sus complementos salariales, actualmente del 3,25%.





Los médicos liberales se han manifestado contra esta medida y contra varias enmiendas presentadas por grupos parlamentarios, que van más allá y proponen llegar a prohibir los honorarios excesivos, al menos para determinados procedimientos.









“Estamos muy, muy enojados, porque realmente es algo brutal” OMS “Nos corta el cuello”OMS “colapsaría nuestro modelo económico”sector 2 (médicos contratados por un seguro médico pero que cobran honorarios excesivos), afirmó Philippe Cuq, presidente de la Unión de Cirujanos de Francia (UCDF), este jueves durante una rueda de prensa conjunta con la SNCUF (cirujanos urólogos), la AAL (anestesiólogos) y el Syngof (obstetras-ginecólogos).





“Lamentablemente estamos (…) obligados a operar en el sector 2”mientras que los precios de gran parte de los trámites reembolsados ​​por la Seguridad Social son “bloqueado durante veinte años”continuó. Frente a “tal agresión”nosotros “No tiene otra opción. Necesitamos movilizarnos”.





Una huelga en enero si nada cambia





Como se anunció en octubre, estos sindicatos se están organizando “del 5 al 19 de enero” una huelga, que resultará en “Cierre de quirófanos” clínicas y un “exilio” simbólico de “algunos días” en Bruselas, recordó Philippe Cuq.









“Enviaremos lejos a varios miles de practicantes” con la ayuda de una agencia de viajes, describió. Este verano se abrió una plataforma de registro en línea y “1.500 médicos” Ya están registrados y han pagado una aportación económica (de 870 a 1.180 euros según el tipo de alojamiento), aseguró.





“Todos los días la gente se apunta”según el presidente de la UCDF, que espera la participación de entre 3.000 y 4.000 médicos. “Vamos a parar todas nuestras actividades”incluidas las emergencias, incluso si se trata de pacientes ya hospitalizados “Se garantizará la continuidad de la atención”.





Estos sindicatos, afirmó, sólo cancelarán el movimiento si “No hay nada sobre el sector 2 en el PLFSS”un sector que debe seguir “negociar” mediante acuerdos convencionales con seguros de salud.