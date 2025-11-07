“Una pesadilla económica”: tras la victoria de Mamdani, Trump anuncia que “cuidará” de Nueva York

Publicado el 5 de noviembre de 2025 a las 20:37 horas,

Donald Trump dijo, el miércoles 5 de noviembre, que “iba a cuidar” de Nueva York después de que el socialista Zohran Mamdani ganara la alcaldía de la ciudad. Una victoria que, según el presidente estadounidense, socava la “soberanía” del país.









“Anoche perdimos un poco de soberanía en Nueva York pero nos encargaremos de ello, no os preocupéis”dijo el multimillonario de 79 años en una conferencia económica en Miami, Florida.





Había amenazado con cortar la financiación federal a Nueva York si ganaba el demócrata de origen indio, de treinta años y primer alcalde musulmán electo de la ciudad más grande de Estados Unidos.





“Estamos logrando un milagro económico”





El presidente estadounidense también dijo el miércoles que Estados Unidos debe elegir “entre el comunismo y el sentido común”el día después de que la oposición democrática ganara las elecciones locales.









“Nuestros oponentes les ofrecen una pesadilla económica. Estamos logrando un milagro económico”volvió a decir en este discurso tan ofensivo en Miami, al día siguiente de estas elecciones consideradas por los analistas como una sanción a la política de poder adquisitivo del presidente estadounidense.