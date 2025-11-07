Manifestación prohibida en Sainte-Soline: Laurent Nuñez condena la actuación de los gendarmes pero se niega a hablar de “violencia policial”

Por

Publicado el 6 de noviembre de 2025 a las 18:51 horas,

actualizado el 7 de noviembre de 2025 a las 11:51 a.m. Lectura: 2 min.







El Ministro del Interior, Laurent Núñez, “sentenciado”jueves 6 de noviembre de “acerca de” y el “gestos” gendarmes durante una manifestación en Sainte-Soline (Deux-Sèvres) en marzo de 2023, revelada en vídeos publicados por “Libération” y Mediapart. Sin embargo, refuta el término “violencia policial”.









El periódico “Libération” y el sitio de información Mediapart publicaron, el miércoles, grabaciones de cámaras corporales de la policía el 25 de marzo de 2023, durante una reunión de miles de personas en torno a una reserva de agua agrícola en disputa, apodada “megacuenca”. En particular, escuchamos a los gendarmes alentar “tiros tensos” granadas, práctica prohibida, hacia los manifestantes, y otras personas se regocijaron por las heridas causadas.





“Son comentarios que condeno y por los que he solicitado una investigación administrativa”declaró el ministro el jueves a France Inter, mencionando también “gestos que claramente no son regulatorios”.





“Violaciones a la ética”





Pero, continuó Laurent Nuñez, “Nunca permitiré que se critique a las fuerzas de seguridad internas”. “Este tipo de hechos que son graves, estoy de acuerdo, (…) todavía permiten que algunas personas critiquen en general a la institución policial o a la gendarmería. »





“Son actos de violencia que pueden no ser proporcionados”reconoció nuevamente el ministro, al tiempo que insistió: “Nunca me oirán utilizar este término violencia policial. » Por su parte, el portavoz de la gendarmería, coronel Erwan Coiffard, afirmó en BFM TV: “violaciones a la ética”.









los vídeos “son documentos de procesos judiciales” Y “ahora nos han llamado la atención” porque las cámaras corporales “se almacenan en el servicio, no se miran” excepto en el contexto de una investigación judicial o para “acciones formativas”precisó el Ministro del Interior. “Estas son las dos únicas excepciones que se permiten mirar estas cámaras”OMS “captar la imagen de las personas”recordó. “El Ministro del Interior lo confisca cuando tiene conocimiento de ello. »





Información judicial solicitada





Tras las denuncias de manifestantes heridos, la fiscalía de Rennes abrió una investigación preliminar sobre los hechos, confiada a la Inspección General de la Gendarmería Nacional (IGGN) y que duró más de dos años. “La forma en que se llevó a cabo esta investigación muestra claramente la intención de desestimarla sin más acciones”se lamentaron los demandantes en un comunicado de prensa el miércoles.





“Todos mis clientes exigen la apertura de una investigación judicial para que un juez de instrucción pueda completar las investigaciones del IGGN que son muy, muy insuficientes en esta etapa”declaró a la AFP su abogada Chloé Chalot. Francia Insumisa y la Confederación Campesina también exigieron acciones legales.









Maître Chalot destaca “explotación insuficiente” vídeos de cámaras corporales a pesar de “Hechos criminales que revelan”cuya importancia es “inversamente proporcional a su mención” en el acta del procedimiento, consecuencia “una elección de análisis y transcripción por parte de los investigadores”. El abogado también denuncia que “la policía en cuestión” no han sido confrontados con el comportamiento observado y los comentarios hechos, “a pesar de la gravedad y consecuencias del mismo”.