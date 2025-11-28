Una “página de historia en la Asamblea Nacional”: los diputados aprueban una ley LFI destinada a nacionalizar ArcelorMittal

Publicado el 28 de noviembre de 2025 a las 8:11 am,

actualizado el 28 de noviembre de 2025 a las 8:33 a.m. Lectura: 3 min.







La Asamblea Nacional adoptó el jueves 28 de noviembre en primera lectura una propuesta de ley LFI destinada a nacionalizar las actividades de ArcelorMittal en Francia, en un contexto de grandes dificultades para la industria siderúrgica francesa. El gobierno, desfavorable a la medida, cree que la batalla se libra a escala europea.





Al final de la votación, los Insoumis acogieron con agrado una “victoria histórica” a través de la voz de la líder de su grupo Mathilde Panot. Jean-Luc Mélenchon leyó en la papeleta una “página de historia en la Asamblea Nacional”.





Sin embargo, el futuro del proyecto de ley es muy incierto, ya que será difícil aprobarlo en el Senado, dominado por la derecha y el centro.









A pesar de los tensos debates entre el LFI, que acusa a RN de obstrucción, y el grupo de Marine Le Pen, que acusa a los Insoumis de instigar “falsas esperanzas” En el caso de los asalariados, el texto fue aprobado por 127 votos contra 41. Recibió el apoyo de la izquierda (rebeldes, socialistas, ecologistas y comunistas) y la RN se abstuvo. El sector gubernamental, poco movilizado el jueves, votó en contra.





“La única solución” para salvar la industria





la ley “no se aplicará”predijo por el contrario el diputado de Horizons Sylvain Berrios. El Senado, dominado por la derecha y el centro, “Nunca votaremos por vuestra ley y no habrá nacionalización antes de las elecciones presidenciales”lanzó Jean-Philippe Tanguy (RN).





“No veo por qué no lo lograremos (…) cuanto más vayan las cosas, más nos resultará políticamente obvio que ArcelorMittal debe ser nacionalizado”respondió la ponente Aurélie Trouvé.









Su texto afirma que “Se nacionaliza la empresa ArcelorMittal Francia”y proporciona un mecanismo para determinar su valor (el coste de la nacionalización se estima en tres mil millones de euros).





Los Insoumis lo ven “la única solución” para salvar el sector y sus 15.000 puestos de trabajo directos, insistió Aurélie Trouvé. Con el objetivo de luchar contra el plan social anunciado en abril y relanzar la descarbonización de los altos hornos.





Un “tsunami” de acero asiático





El gobierno, por el contrario, es desfavorable. El ministro de Economía, Roland Lescure, fustigó “una respuesta populista a un problema estructural”y denunció un “presunta fórmula mágica”. “La pseudoalianza no oficial, oportunista y antinatural de LFI y RN no resolverá en modo alguno los problemas de competencia desleal que desestabilizan a la empresa”lamentó en un mensaje publicado en la red social Bluesky.









Un poco antes, el Ministro de Industria, Sébastien Martin, advirtió que la ley de los rebeldes “debilitaría el empleo en lugar de protegerlo”. Según él, la amenaza proviene más bien de una “tsunami” del acero asiático. Para Sébastien Martin, la respuesta está “en Bruselas”recordando que Francia obtuvo un plan de emergencia europeo: más allá de un cierto volumen de importaciones, se aplicarán derechos de aduana del 50% para frenar la competencia china, una medida que París quiere hacer efectiva a partir de 2026.





“Dejen de fingir que un cambio de propiedad resolverá (el) problema” de los empleados de ArcelorMittal, añadió Marie Lebec (Renaissance).









Los socialistas defienden más una “poner bajo tutela” que la nacionalización, pero voté a favor del texto.





Básicamente, el RN, que capta una gran parte del voto de los trabajadores, no está a favor de la nacionalización. El grupo de Marine Le Pen aboga por una “acción de oro”veto estatal sobre decisiones estratégicas sin gestión directa.





Otros dos textos adoptados





El examen del texto se realizó bajo la supervisión de los empleados de la empresa, algunos de los cuales fueron recibidos por los diputados en las gradas.





A petición de la CGT, unas 300 personas, según una fuente policial, llegadas en autobús desde lugares del Norte y del Mosela, se manifestaron por la mañana en la Explanada de los Inválidos, cerca de la Asamblea, para apoyar el texto. Con bombas de humo en mano, activistas de la CGT detonaron petardos, pero no se registró ningún incidente, según la misma fuente policial.





Sindicatos y movimientos de izquierda acuerdan aumentar la presión política. “El plan siderúrgico está en proceso de aprobación en el Parlamento Europeo. Se votará el 3 de diciembre. Eso significa que tenemos que mantener la presión hasta entonces”.subraya Gaëtan Lecocq, delegado de la CGT en Dunkerque.





Por la mañana, los Insoumis aprovecharon su día reservado para aprobar dos textos. Primero, una resolución no vinculante que pide al gobierno que se oponga al acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur, antes de las votaciones decisivas en diciembre a nivel europeo. Luego, una segunda destinada a garantizar la igualdad de acceso al servicio postal en los territorios de ultramar, que aún deberá ser aprobada por el Senado.