el Ministro de Educación Superior “condena” su llegada





Los métodos de la extrema derecha son problemáticos. El Ministro de Educación Superior e Investigación, Philippe Baptiste, condenó este viernes 28 de noviembre “la irrupción”, “sin permiso” Y “acompañado de cámaras” de tres diputados del Rally Nacional (RN) en un campus de la Sorbona París Norte. Los funcionarios electos de extrema derecha habían publicado vídeos después de ir “verificar en el sitio (…) entrismo islamista » asumido en este establecimiento.









• Una visita, una “observación” y medios de extrema derecha





El miércoles 26 de noviembre, los diputados RN Julien Odoul, Philippe Ballard y Laurent Jacobelli entraron en el campus de Villetaneuse, en Seine-Saint-Denis. Filmaron en el interior del local, según videos publicados en la red social X.





En X, el diputado RN por Mosela Laurent Jacobelli dijo que “observado”en el campus, un “omnipresencia del velo islámico, pasillos llenos de carteles de extrema izquierda que llaman a la violencia e insultos pronunciados por estudiantes activistas totalmente comprometidos con las tesis de La France insoumise”.









Julien Odoul, diputado RN por Yonne, habló en una entrevista filmada in situ en el sitio de extrema derecha Boulevard Voltaire “ un lugar de privación, ciertamente no de libertades, sino de debate, pluralismo y respeto a las opiniones divergentes”.





Estos tres diputados justificaron su visita con un artículo del semanario de extrema derecha “Valeurs Currents” publicado el 17 de octubre en el que se presentaba el campus como “el templo del comunitarismo musulmán”.





• Ministro de Educación Superior condena “irrupción” de diputados RN





Philippe Baptiste, ministro de Educación Superior e Investigación, denunció este viernes “la irrupción”, “sin permiso” Y “acompañado de cámaras” de los tres diputados. “La universidad es un servicio público regido por la ley: autorizaciones de acceso y filmación, consentimiento de las personas, normas de seguridad. Las presidencias ejercen competencias de policía administrativa para garantizar la serenidad de los campus; nadie tiene que liberarse de ella”escribió sobre X Philippe Baptiste, quien “sentenciado” su llegada, sin “respeto a los derechos de imagen”.









Philippe Baptiste promete una carta “formal en los próximos días” a la presidencia de la Asamblea y proporciona su “apoyo a la comunidad USPN”. “Es inaceptable instrumentalizar la universidad con fines políticos”dijo.





• “Una nueva instrumentalización de la universidad”





La asociación de rectores de universidades France Universités, que reúne a 75 rectores de universidades y escuelas públicas de enseñanza superior, denunció “una nueva instrumentalización de la universidad” y trajo su “apoyo total” al presidente implicado.









La presidencia de la Sorbona París Norte condenó, en su sitio web, “con la mayor firmeza”, “intrusión” funcionarios electos, “acompañado de periodistas” “sin autorización previa” y “capturas de vídeo” llevado a cabo “sin consentimiento”. Ella recuerda el “marco legal” del derecho a la imagen y su facultad de “Policía administrativa encaminada a garantizar la seguridad, el buen orden y la serenidad de las actividades universitarias”.





“Esta intrusión se produce en un contexto donde ciertos medios presentan nuestra universidad como un espacio entregado a lógicas identitarias. Estas puestas en escena construyen una imagen distorsionada y alejada de las realidades de nuestros campus”afirmó también la presidencia de la Sorbona París Norte, que recuerda haber acogido a 26.000 estudiantes. Según ella, “la diversidad social, cultural e intelectual que atraviesa nuestro establecimiento es una fortaleza”.