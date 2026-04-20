Una nueva flotilla sale de España para llegar al enclave palestino

Una flotilla de unos cuarenta barcos que transportaban activistas pro palestinos partió de Barcelona el miércoles 15 de abril hacia la Franja de Gaza en un nuevo intento de romper el bloqueo israelí y entregar ayuda al devastado territorio palestino, dijeron los organizadores.

Esta nueva salida se produce varios meses después de un primer viaje de la Flotilla Global Sumud a través del mar Mediterráneo hasta las afueras del enclave palestino en el otoño de 2025. Los cincuenta barcos que la componían fueron interceptados por Israel frente a las costas de Egipto y la Franja de Gaza a principios de octubre.

Estas detenciones, calificadas de ilegales por los organizadores y por Amnistía Internacional, provocaron la condena internacional. Posteriormente, Israel expulsó a los miembros de la tripulación.

Se espera que Sumud, que significa “resiliencia” en árabe, reúna a cientos de activistas propalestinos de docenas de países. Según nuestros compañeros de Franceinfo, más de 300 activistas subieron a estos veleros.

El convoy, formado por unas cuarenta embarcaciones, abandonó este miércoles por la mañana las costas españolas. A él deben sumarse los barcos que zarparon del puerto francés de Marsella el 4 de abril. Está previsto que otros barcos partan de Siracusa, Sicilia, el 24 de abril.

Está prevista una escala de una semana en el sur de Italia para “formación en no violencia”.

La Flotilla Global Sumud estaba inicialmente prevista para partir del puerto español el domingo, pero la misión se pospuso debido a las malas condiciones meteorológicas.

Por tanto, los barcos zarparon este miércoles poco después de las 11:30 horas, indicaron los organizadores en un comunicado de prensa.