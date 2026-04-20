Muerte de Nathalie Baye, estrecho de Ormuz cerrado, candidato de Retailleau LR para 2027… Cinco cosas para recordar del fin de semana

Donald Trump anuncia el envío de una delegación a Pakistán para negociar con Irán, un soldado francés miembro de los Cascos Azules pierde la vida en una emboscada en el Líbano, muerte de la actriz Nathalie Baye… Aquí tenéis las principales informaciones de este fin de semana del 18 y 19 de abril.

Apenas reabierto, cerrado inmediatamente. Irán bloquea desde el sábado el estratégico estrecho de Ormuz tras una breve apertura el viernes en represalia por el continuo bloqueo de sus puertos por parte de Estados Unidos, tres días antes de que expire el alto el fuego entre ambos países y mientras Teherán considera aún lejano un acuerdo de paz.

Este endurecimiento se produce en medio de un ballet diplomático para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio, más allá del alto el fuego de dos semanas que entró en vigor el 8 de abril entre Irán y Estados Unidos y que pronto expirará.

El domingo, Donald Trump anunció que una delegación estadounidense estaría en Pakistán el lunes para relanzar las negociaciones con Irán. Pero el presidente estadounidense, al mismo tiempo, amenazó con destruir la infraestructura iraní si las conversaciones fracasaban.

Un soldado francés murió y otros tres soldados franceses resultaron heridos el sábado en el sur del Líbano en una emboscada contra las fuerzas de paz de la FPNUL atribuida a Hezbolá.

“La Nación se inclina con respeto y extiende su apoyo a las familias de nuestros soldados y a todos nuestros soldados comprometidos con la paz en el Líbano. Todo sugiere que la responsabilidad de este ataque recae en Hezbollah”declaró el presidente francés Emmanuel Macron el día X.

Secretario General de la ONU, António Guterres “fuertemente condenado” esta emboscada, subrayando que, según las primeras conclusiones de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), los Cascos Azules “fue atacado por actores no estatales, presuntamente pertenecientes a Hezbollah” chiítas proiraníes.

Murió el sargento Florian Montorio, adscrito al 17.º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas en Montauban, en el suroeste de Francia. “por fuego directo con arma ligera”en la región de Deir-Kifa, dijo la ministra francesa de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, en X.

Esta enfermedad neurodegenerativa se manifiesta como una combinación de trastornos similares a la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson.

Más de 300 autores y actores del mundo editorial, encabezados por Leïla Slimani, Virginie Despentes y Emmanuel Carrère, piden en una columna publicada por la “Tribune Dimanche” la creación de un “cláusula de conciencia” en su sector, tras la “despido” del director general de Grasset, Olivier Nora.

“Es hora de poner un límite. Este límite tiene un nombre: la cláusula de conciencia. Existe para los periodistas. Debe ampliarse, no para debilitar a las empresas, sino para restablecer un equilibrio elemental entre la libertad de emprender y la libertad de no servir a lo que condenamos.exigen los firmantes.

Entre ellos se encuentran autores de varias editoriales, Leïla Slimani (Gallimard), Hervé Le Tellier (Gallimard), Maylis de Kerangal (Verticales), pero también pilares de Grasset, como Gaël Faye o Bernard Henri-Lévy, y recientes ganadores del Premio Goncourt, como Jean-Baptiste Andréa. Para los firmantes, “El despido por parte de Vincent Bolloré del director general de Editions Grasset Olivier Nora revela una evolución que nuestra legislación no puede afrontar”.

Los republicanos eligieron el domingo, durante una consulta, nominar al jefe del partido, Bruno Retailleau, como su candidato para las elecciones presidenciales de 2027, con un 73,8% de los votos, descartando la organización de unas primarias internas en junio, indicó LR en un comunicado.

La propuesta de unas primarias cerradas reservadas exclusivamente a los candidatos de LR sólo obtuvo el 12,2%, mientras que la que preveía abrirlas a sus partidarios obtuvo apenas mejores resultados (14%), afirmó el partido, subrayando que la participación alcanzó el 60,01%, es decir, cerca de 46.000 electores de los aproximadamente 76.000 miembros llamados a las urnas.