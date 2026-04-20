Continúan los intercambios de disparos entre Israel y Hezbolá, un día después de las conversaciones

Un día después de las conversaciones directas en Washington con vistas a garantizar una paz duradera entre los dos países, el Líbano fue objeto de numerosos ataques israelíes este miércoles 15 de abril.

Israel ha pedido a los residentes del sur del Líbano, donde se suceden sus ataques, que evacuen una amplia zona entre la frontera y el río Zahrani, más de 40 kilómetros más al norte. Según la Agencia Nacional de Información (funcionaria Ani), anteriormente dos ataques israelíes habían tenido como objetivo dos coches en una carretera a unos veinte kilómetros al sur de la capital, Beirut. Uno de ellos apuntó a un coche cerca de Jiyeh y el otro a una furgoneta en el sector vecino de Saadiyat, que no son bastiones de Hezbolá, según la agencia.

“En las últimas 24 horas, el ejército israelí atacó más de 200 sitios de infraestructura terrorista de Hezbolá en el sur del Líbano”indicó el ejército israelí, precisando que entre estos objetivos se encontraban “terroristas, estructuras militares y alrededor de 20 lanzadores (cohetes) ».

La formación proiraní Hezbollah afirmó a través de uno de sus diputados, Hassan Fadlallah, que sus combatientes “evitó que los soldados enemigos tomaran el control” de Bint Jbeil, una ciudad a casi 5 kilómetros de la frontera donde se están produciendo enfrentamientos.

El grupo islamista se atribuyó en comunicados de prensa varios ataques con cohetes contra localidades del norte de Israel, cercanas a la frontera.

El martes por la tarde se celebraron conversaciones directas en Washington, las primeras en más de treinta años, entre el Líbano e Israel. Los dos países iniciarán negociaciones directas para establecer una paz duradera, según informó el Departamento de Estado estadounidense, que acogió la reunión, pero no se ha anunciado un alto el fuego.

“Todas las partes han acordado iniciar negociaciones directas en una fecha y lugar que se fijará de común acuerdo”explicó el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado de prensa.

“Hoy descubrimos que (Israel y Líbano) Estamos del mismo lado”.dijo a los periodistas el embajador de Israel en Estados Unidos. “Ambos estamos unidos en nuestro deseo de liberar al Líbano” Hezbolá, añadió. Su homólogo libanés describió esto “reunión preparatoria” de “constructivo” Y “pidió un alto el fuego” entre Israel y Hezbolá.

Este último, en gran parte ausente de la reunión, describió estas discusiones como “rendirse”.

Este miércoles, el jefe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Saleh, llamó a la comunidad internacional a brindar apoyo urgente al Líbano.

“Las consecuencias humanitarias de esta guerra son inmensas y hago hincapié en la necesidad de proteger a los civiles y a la infraestructura civil. (…) ataques »declaró el funcionario de la ONU, que visita el Líbano desde el martes. “El Líbano no merece verse atrapado en un ciclo recurrente de violencia, merece apoyo y estabilidad”añadió el jefe de ACNUR.

Los ataques israelíes contra el Líbano desde el 2 de marzo han desplazado a más de un millón de personas, o una quinta parte de la población libanesa. De ellos, más de 140.000 se encuentran en centros de acogida establecidos por el Estado.