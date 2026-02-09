Una mirada retrospectiva a cuatro semanas de tumulto en la “bolósfera”





Jean-Marc Morandini finalmente se retira de CNews. A partir de este martes, el presentador, en el centro de una intensa polémica tras su continua presencia en televisión a pesar de sus condenas definitivas, ya no estará en el aire del canal de información 24 horas de la galaxia Bolloré. “De ninguna manera quiero ser un problema para (los) equipos de CNews y la dirección del canal” anunció este lunes 9 de febrero la conductora de televisión de X.









Una declaración que llega muy tarde, mientras que su condena definitiva por el Tribunal de Casación por corrupción de menores se remonta al 14 de enero. Y que las peticiones de su dimisión se han multiplicado en las últimas cuatro semanas.





Quien se benefició del apoyo del canal de noticias continuas, consiguió alejar a una parte de la redacción, incluso entre las personalidades más fieles de CNews, como Sonia Mabrouk, que anunció su dimisión del canal el viernes 6 de febrero. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” vuelve sobre este asunto, que pesa desde hace años en el aire del reaccionario multimillonario Vincent Bolloré.





• Morandini condenado por corrupción de menores





Condenado por corrupción de menores en primera instancia en 2022 y en apelación en marzo de 2025, Jean-Marc Morandini fue condenado definitivamente, el 14 de enero, por el Tribunal de Casación, que desestimó su recurso. El hombre de 60 años fue condenado a dos años de prisión y a una multa de 20.000 euros, en particular por mensajes de carácter sexual enviados a tres adolescentes entre 2009 y 2016. También tiene prohibido permanentemente ejercer una profesión en contacto con menores y está incluido en el registro de autores de delitos sexuales.





Además, la conductora desistió el 22 de enero de impugnar una condena por acoso sexual en otro caso, lo que la deja firme. En este caso, fue condenado en apelación en enero de 2025 a 18 meses de prisión, declarado culpable de haber “Acostumbrado a presionar para obtener un acto sexual” de un joven actor.









• “Vete, dimite”, una permanencia en el aire denunciada





Desde esta condena definitiva en enero de 2026, el canal de noticias líder en Francia en términos de audiencia, CNews (grupo Canal+), está en crisis porque la dirección ha decidido mantenerlo en antena. CNews sostiene que “Jean-Marc Morandini continúa su lucha por la justicia” Luego se consideró una apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero desde entonces la vía ha sido descartada.









Esta decisión de mantener suscitó una amplia oposición en el panorama político y mediático, desde partidos de izquierda como LFI (La France Insoumise) hasta Renaissance, con el llamamiento al boicot de Elisabeth Borne, el lunes 26 de enero, en BFMTV. E incluso la Agrupación Nacional (RN), que siguió frecuentando el plató del presentador de televisión tras la condena definitiva, fue finalmente frenada por su presidente Jordan Bardella a finales de enero, quien indicó que había ordenado a los miembros de su partido que no acudieran más allí.





Este lunes por la mañana, en una escena inédita, ante el micrófono de Sonia Mabrouk, el eurodiputado François-Xavier Bellamy (LR) se dirigió a Jean-Marc Morandini: “¡Vete, dimite!” ». El programa fue producido en vivo en los estudios Europe 1 y transmitido simultáneamente en CNews, dos medios del ámbito del multimillonario Vincent Bolloré. Poco después, el interesado había puesto a prueba, como de costumbre, su programa matutino, para un número 1.803ᵉ de la “Morandini en vivo”.





• Una división interna





Su mantenimiento, a pesar de sus convicciones, había provocado animados debates dentro del propio CNews. Hace una semana, Philippe de Villiers, que también presenta un programa en el canal, así como el Journal du Dimanche, otro medio de comunicación del ámbito de Bolloré, ya habían expresado su desaprobación.





Internamente, algunos piden su salida definitiva. El sindicato +Libres de Canal+ así lo pidió en enero “la salida sin compensación de Jean-Marc Morandini”como se comprometió la dirección del canal iTélé en 2016 en caso de condena.





Fue hace diez años: en octubre y noviembre de 2016, su caso fue el catalizador de una crisis abierta en iTELE, antecesora de CNews, de la que Vincent Bolloré había tomado el control anteriormente.









Durante un mes, la redacción se declaró en huelga para protestar contra la llegada al aire de Jean-Marc Morandini. Acababa de ser acusado de “corrupción de menores” y había sido excluido de Europa 1. El movimiento de huelga provocó la salida de casi un tercio de los periodistas de iTELE.





Los presentadores de Star Cnews, como Pascal Praud y Laurence Ferrari, afirman que también se han distanciado de este mantenimiento, pero sin llegar a dimitir como pudo hacerlo Sonia Mabrouk.





• Sonia Mabrouk, que no “respalda”, dimite





Sonia Mabrouk fue la primera personalidad del grupo que se pronunció públicamente contra el mantenimiento de Jean-Marc Morandini en antena. El 20 de enero, respondió al diputado socialista Jérôme Guedj que no “garantizar” este mantenimiento, a pesar de “ respeto “ que dedica a su dirección. “Reconozco que llevo varios días sin dormir”agregó quien conduce cada mañana “La gran entrevista”transmitido por CNews y Europe 1.









• Retiro tardío de la antena





Fue finalmente este lunes 9 de febrero, luego de varias semanas de polémica, que la conductora anunció su retirada del aire. Con esto Jean-Marc Morandini pretende ayudar “restaurar la calma necesaria para el trabajo editorial”.





“Lamento profundamente tener que tomar esta decisión pero creo que es fundamental para recuperar la calma y la serenidad”insiste este personaje mediático en este breve mensaje publicado en X.









La dirección de CNews tomó nota de esta retirada inmediata propuesta por el presentador. Sin embargo, no se especifica su duración. CNews ahora debe encontrar reemplazos para todo el horario de 10:30 a. m. a 2:00 p. m. slot, ya que Sonia Mabrouk continuó con su programa “Noticias del mediodía”.





Mientras tanto, el espectáculo “Es hora de los profesionales” de Pascal Praud se prolongará hasta las 11:00 horas y luego el periodista político Thomas Bonnet presentará “Noticias de 60 minutos”, hasta las 12:00 p.m.





Esta decisión de retirarse, que no se presenta como una dimisión, se produce en un contexto tanto más tenso cuanto que el propietario de CNews Vincent Bolloré debe ser citado a finales de febrero por la comisión parlamentaria de investigación sobre la radiodifusión pública e interrogado sobre el caso de Jean-Marc Morandini.