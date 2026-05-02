Acuerdo UE-Mercosur: ¿por qué el tratado entra en vigor provisionalmente?

Publicado el 1 de mayo de 2026 a las 18:38 horas. Lectura: 2 min.

Fuertemente denunciado por Francia y el mundo agrícola pero aplaudido por Bruselas, España y Alemania: el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países latinoamericanos del Mercosur entró en vigor este viernes 1 de mayo de forma provisional.

Este tratado, resultado de más de 25 años de arduas negociaciones, creará una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con más de 700 millones de consumidores. Las primeras consecuencias de su aplicación son inmediatas, según Bruselas.

“Los beneficios son reales y ya visibles. Los derechos de aduana están empezando a caer. Las empresas están accediendo a nuevos mercados. Los inversores obtienen la previsibilidad que necesitan”declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su cuenta X.

A partir de este viernes se eliminarán los derechos de aduana sobre los automóviles, los productos farmacéuticos o el vino, que la UE exporta a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. “eliminado o reducido significativamente”.

Con motivo de la entrada en vigor del acuerdo, el jefe del Ejecutivo europeo habló, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, por videoconferencia con los líderes de los países del Mercosur. Tras la convocatoria, António Costa declaró que más allá de un acuerdo comercial, se trata de un “una asociación que refleja nuestra visión compartida del mundo”.

“Un sistema multilateral resiliente depende de acuerdos mutuamente beneficiosos como este, basados ​​en reglas, valores e intereses comunes”agregó en su cuenta X. “Es un gran día”por su parte, dio la bienvenida al Comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, calificando este acuerdo de“histórico”.

Este acuerdo comercial ha sido objeto de innumerables idas y vueltas desde las primeras negociaciones, iniciadas a finales de los años 1990. Y por una buena razón: los dos bandos están fundamentalmente divididos sobre sus efectos. Para sus partidarios, encabezados por Berlín y Madrid, este texto ayudará a reactivar la economía europea, que sufre ante la competencia de China y los derechos de aduana de Estados Unidos.

Para sus detractores, el riesgo es, por el contrario, sacudir la agricultura europea con productos importados más baratos que no necesariamente cumplen con las normas de la UE, debido a la falta de controles suficientes. Aquí encontramos a Francia, Polonia y muchos agricultores.

Con la esperanza de apaciguar a este bando, Bruselas ha hecho una serie de concesiones en los últimos meses, incluidas garantías reforzadas para los productos más sensibles. Pero no pasó nada. Equipados con tractores, bombas de humo y banderas, los agricultores acudieron a gritar su ira incluso en las calles de Bruselas y Estrasburgo, frente al Parlamento Europeo.

El tratado de libre comercio, que facilita la entrada en Europa de la carne de vacuno, el azúcar, el arroz, la miel y la soja sudamericanos, con cuotas de productos a tipo nulo que preocupan a los sectores afectados, se firmó finalmente a mediados de enero. El Parlamento Europeo emprendió inmediatamente acciones legales para verificar la legalidad del acuerdo.

A la espera de esta decisión del Tribunal de Justicia de la UE, quizás dentro de más de un año, la Comisión ha decidido aplicar este acuerdo de forma provisional, lo cual tiene derecho a hacer. Una decisión nuevamente criticada por Francia: su presidente Emmanuel Macron habló de una “mala sorpresa” – y agricultores.

Dentro de las procesiones del mundo agrícola, Ursula von der Leyen a menudo ha cristalizado críticas, siendo vilipendiada por su nombre. Este responde que la UE no tiene otra opción que diversificar sus asociaciones comerciales ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Por lo tanto, también selló un acuerdo comercial con la India a finales de enero y con Australia en marzo.